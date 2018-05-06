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13 yaşındaki çocuğun suç kaydı polisleri bile şaşırttı

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığının da bulunduğu binanın önünde görev yapan polis, içeriden gelen sesler üzerine kontrol ettiği dairede 13 yaşındaki çocuğu hırsızlık yaparken yakaladı
06 Mayıs 2018 09:49
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13 yaşındaki çocuğun suç kaydı polisleri bile şaşırttı

Ankara'da AK Parti Mamak İlçe Başkanlığının da bulunduğu binadaki dairede hırsızlık yaparken yakalanan 13 yaşındaki çocuğun suç kaydı polisleri bile şaşırttı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı önünde koruma görevi yapan polis ekibi, aynı binadaki daireyi içeriden gelen sesler üzerine kontrol etmek istedi. Bu sırada dairedeki iki kişi kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamacanın ardından 13 yaşındaki N.D. yakalandı, yanındaki kişi ise kaçtı.

N.D'nin ifadesinde, kardeşi Ş.D. ile hırsızlık amacıyla daireye girdiklerini söylediği öğrenildi.

Zanlının, 3 kapkaç ile 18 hırsızlıktan kaydı bulunduğu, 6 hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.D'nin küçük yaşta bu kadar çok suç kaydının olması, polis ekiplerini bile şaşırttı.
Anadolu Ajansı
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