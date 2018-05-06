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'Borç yapılandırması her borçluyu kapsamalıdır'

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Altay: TBMM Başkanlığına sunulan vergi ve sosyal güvenlik borçlarının yapılandırılması ile ödeme kolaylığı, bankalardan alınan kredi, kredi kartı borçları, GSM operatörlerine olan borçlar ve icralık borçlar gibi tüm borçlular için de sağlanması elzemdir. Borç yapılandırması her borçluyu kapsamalıdır
06 Mayıs 2018 10:15
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'Borç yapılandırması her borçluyu kapsamalıdır'

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, TBMM Başkanlığına sunulan vergi ve sosyal güvenlik borçlarının yapılandırılması ile ödeme kolaylığının, bankalardan alınan kredi, kredi kartı borçları, GSM operatörlerine olan borçlar ve icralık borçlar gibi tüm borçlular için de sağlanmasının elzem olduğunu ifade etti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, borcunu ödeme gücü olmayan vatandaşları, telefon ve SMS'le tehdit ederek psikolojik baskı ile borçlarını tahsil etmeye kalkışan hukuk bürolarından her gün pek çok şikayet aldıklarını belirtti.

Borcun şahsiliği olduğu halde yakın veya uzak akraba demeden aranılıp baskı ile "Akrabanız borcu ödemezse sizden alacağız" diyerek vatandaşa zulüm edildiğini öne süren Altay, bazı hukuk büroları veya varlık yönetimlerinin borcunu ödeyemeyen vatandaşa kolaylık sağlayacağı yerde zorluk çıkardığını savundu.

Altay, bu yerlere borcu olanların feryatlarına kulak verilmesini isteyerek, şöyle devam etti:

"Bazı hukuk büroları ve varlık şirketlerinin hukuk dışı uygulamaları ve borç tutarına ek 20 kata varan talepleriyle daha fazla büyüyecek sorunlara şimdiden önlem alınması, yasa dışı tahsilat uygulamalarına son vermek için yasal düzenlemenin yapılması şarttır. Mağdur durumda olan borçlu işleri rast gitmemiş, işsiz kalmış veya kur dalgası nedeniyle iflas etmiş olabilir. TBMM Başkanlığına sunulan vergi ve sosyal güvenlik borçlarının yapılandırılması ile ödeme kolaylığı, bankalardan alınan kredi, kredi kartı borçları, GSM operatörlerine olan borçlar ve icralık borçlar gibi tüm borçlular için de sağlanması elzemdir. Borç yapılandırması her borçluyu kapsamalıdır. Aksi takdirde 3 milyonun üzerinde olan borçlulardan gelen bu şikayetler artarak devam edecek ve toplumsal sorunun büyümesine neden olacaktır."

Altay, vatandaşları rahatsız eden hukuk büroları ve varlık şirketleri hakkında Barolar Birliği ve Cumhuriyet başsavcılıklarına "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulabileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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