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Yıldırım düşmesi sonucu 1 korucu hayatını kaybetti
Van'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 güvenlik korucusu hayatını kaybetti
Alınan bilgilere göre olay, ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Güğümlü mezrasında meydana geldi.
Küçükbaş hayvanlarını otlatan güvenlik korucusu Hamdullah Yiğit'in (38) üzerine yıldırım düştü.
Yiğit, olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi de askeri helikopterle otopsi için Gürpınar'a kaldırıldı.
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