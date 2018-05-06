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Eski danışman Bayar: Elveda sayın Erdoğan
Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde strateji danışmanlığını yürüten Atılgan Bayar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Birileri fitne kaynatıyor. 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim' diyorlar. Bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz" açıklamasına tepki gösterdi
Sözlerine "AK Parti, üzerindeki Pelikan tesirinden kurtulsun diye, 'AK Parti'ye
oy vermeyeceğim, ama Tayyip Erdoğan'a vereceğim' demiştim. Bugün üzülerek izledim
ki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan benimle aynı kanaatte olanlara 'münafık' dedi"
ifadeleriyle başlayan Bayar, "Münafık olmuş olsa idim; Fuat Uğur, Cemil Barlas,
Haşmet Babaoğlu, Hilal Kaplan gibi en uzağımdaki figürlerle gider aynı partiye
oy verirdim" ifadelerini kullandı.
Daha iki gün önce Twitter hesabımı kapatmıştım. Ancak bir açıklama yapmak zorunlu
oldu. Biliyorsunuz, AK Parti, üzerindeki Pelikan tesirinden kurtulsun diye,
'AK Parti'ye oy vermeyeceğim, ama Tayyip Erdoğan'a vereceğim' demiştim. Bugün
üzülerek izledim ki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan benimle aynı kanaatte olanlara
'münafık' dedi.
Sputnik
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