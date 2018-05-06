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Eski danışman Bayar: Elveda sayın Erdoğan

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde strateji danışmanlığını yürüten Atılgan Bayar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Birileri fitne kaynatıyor. 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim' diyorlar. Bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz" açıklamasına tepki gösterdi
06 Mayıs 2018 10:32
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Eski danışman Bayar: Elveda sayın Erdoğan

Sözlerine "AK Parti, üzerindeki Pelikan tesirinden kurtulsun diye, 'AK Parti'ye oy vermeyeceğim, ama Tayyip Erdoğan'a vereceğim' demiştim. Bugün üzülerek izledim ki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan benimle aynı kanaatte olanlara 'münafık' dedi" ifadeleriyle başlayan Bayar, "Münafık olmuş olsa idim; Fuat Uğur, Cemil Barlas, Haşmet Babaoğlu, Hilal Kaplan gibi en uzağımdaki figürlerle gider aynı partiye oy verirdim" ifadelerini kullandı.
Atılgan Bayar'ın sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Daha iki gün önce Twitter hesabımı kapatmıştım. Ancak bir açıklama yapmak zorunlu oldu. Biliyorsunuz, AK Parti, üzerindeki Pelikan tesirinden kurtulsun diye, 'AK Parti'ye oy vermeyeceğim, ama Tayyip Erdoğan'a vereceğim' demiştim. Bugün üzülerek izledim ki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan benimle aynı kanaatte olanlara 'münafık' dedi.
Münafık olmuş olsa idim; Fuat Uğur, Cemil Barlas, Haşmet Babaoğlu, Hilal Kaplan gibi en uzağımdaki figürlerle gider aynı partiye oy verirdim.
AK Parti'ye hayır, Erdoğan'a evet dememin sebebi ise, Sayın Erdoğan'a duyduğum derin saygı idi. Ve belki de AK Parti kendi ve Erdoğan adına bizlere zulüm yapanlara tepki gösterir diye düşündüm. Hali hazırda, bu 'münafık' açıklamasını tashih etmez ise, Erdoğan'a oy vermem de imkansız hale geldi. Münafıklık yapacak insan değilim.
Tanıyanlar bilir. Şu tweet'i de buraya bırakmak istiyorum: Sayın Erdoğan'ı bu sözü söyletecek kadar kimler doldurmuşsa, oraya bir bakmakta fayda var.
Elveda AK Parti ve elveda Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sizleri çok sevmiştim. Sayın Erdoğan için verdiğim emek, aldığım riskler, yaptığım her şey helal olsun. Ama şunu iyi bilsin ki, ben münafık değilim. Yolu açık olsun.

Sputnik
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