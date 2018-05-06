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Sigorta borcu yalanıyla 38 bin kişiyi dolandırdılar

Banka kredisi çeken 38 bin kişiyi "Sigorta borcunuz var" yalanıyla 4 yıl boyunca toplam 40 milyon TL dolandıran 4'ü polis, 1'i PTT müdürü 106 kişilik suç şebekesi çökertildi. Cezaevindeki liderlerinin talimatıyla hareket eden şebekenin tamamı gözaltına alındı
06 Mayıs 2018 11:23
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Sigorta borcu yalanıyla 38 bin kişiyi dolandırdılar

İzmir Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Türkiye genelinde bankalarda kredi çeken vatandaşları telefonla arayarak sigorta borçlarının olduğunu, ödemedikleri takdirde hukuki yollara başvuracaklarını belirtip dolandıran suç şebekesini çökertti. Dolandırıcıların 5 ayrı iş merkezinde kurdukları çağrı merkezlerinden, bankalardan kredi kullanan ve bu krediler için hayat sigortası yaptıran kişileri, kurumsal kimlik izlenimi verebilecek telefon numaralarıyla aradıkları belirlendi. Şebeke elemanlarının aradıkları vatandaşlara sigorta borçlarının olduğunu veya asistanlık ve sağlık hizmetleri paketi satın aldıklarını söyledikleri, paketin 1 yıl ücretli, 1 yıl ise ücretsiz olduğunu, bu ücreti ödemedikleri takdirde hukuki yollara başvuracaklarını söyleyerek korkuttukları tespit edildi.

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; Cezaevinde bulunan suç örgütü lideri B.K. tarafından yönetilen suç şebekesinin bu yöntemle ağlarına düşürdükleri vatandaşları 300 ile 600 TL dolandırdıklarını ortaya çıkaran polis, 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 15 adrese operasyon düzenledi. 54'ü kadın toplam 106 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü polis memuru ve 1'i de PTT müdürü çıktı. Baskın yapılan adreslerde 29 ayrı şirkete ait kuruluş belgesi, 98 adet masaüstü bilgisayar, 18 adet dizüstü bilgisayar, yüzlerce sim kart, çok sayıda telefon ile değişik bankalara ait pos makinesi, 3 adet şok tabancası, 2 adet av tüfeği, 29 bin TL ve 30 bin dolar nakit para ele geçirildi. PTT müdürünün, dolandırılan vatandaşların PTT'ye yatırdıkları paraları çekmeleri konusunda şebekeye yardımcı olduğu, polis memurlarının ise şebeke elemanları hakkında yapılan şikayetler ile ilgili gelen evrakları işleme koymadıkları veya işlemleri yavaşlattıkları iddia edildi.

40 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Suç şebekesinin bu yöntemle 2014 yılından bu yana Türkiye genelinde toplam 38 bin kişiyi 40 milyon TL dolandırdıkları belirtildi. Suç şebekesinin aynı zamanda haklarında şikayet olan şirketleri kapatıp yerine farklı kişiler üzerinden sürekli yeni şirket açtıkları ve vatandaşları dolandırmaya devam ettikleri öğrenildi. Haklarındaki işlemler bittikten sonra adliyeye sevk edilen ve aralarında PTT müdürü ile 4 polis memurunun da bulunduğu toplam 25 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, geriye kalanlar ise savcılık tarafından serbest bırakıldı
Habertürk
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