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Esnaf ve sanatkar sayısı 10 bin arttı

TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnaf ve sanatkar sayısı nisan sonu itibarıyla bir önceki aya göre 9 bin 818 arttı
06 Mayıs 2018 11:26
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Esnaf ve sanatkar sayısı 10 bin arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar sayısının nisan sonu itibarıyla bir önceki aya göre 9 bin 818 arttığını belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yılın ilk dört ayında 95 bin 127 esnaf ve sanatkar işletmesinin açıldığını anımsattı.

Nisan ayı sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının bir önceki aya göre 9 bin 818 artış gösterdiğine işaret eden Palandöken, "Esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 716 bin 827 oldu. Kadın esnaf ve sanatkar sayısı bir önceki aya göre 2 bin 816 artışla, 273 bin 576 olarak kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.

Palandöken, ilk dört ayda en çok 9 bin 624 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliğinin rağbet gördüğüne işaret ederek, bunu 7 bin 948'le lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri ve 5 bin 168 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliğinin takip ettiğini bildirdi.

Nüfus yoğunluğuna göre en fazla esnaf ve sanatkarın olduğu ilin 37 bin 282 ile Muğla olduğunun altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Muğla'nın ardından 10 bin 355 ile Burdur, 19 bin 570 ile Çanakkale, 14 bin 902 ile Edirne ve 6 bin 68 ile Artvin en fazla esnafın yer aldığı illerin başında geliyor. Öte yandan nüfusa göre esnaf ve sanatkar sayısının en az olduğu iller ise, 3 bin 973 ile Şırnak, 5 bin 483 ile Batman, 17 bin 543 ile Diyarbakır, 6 bin 285 ile Ağrı ve 4 bin 138 ile Siirt olarak kayıtlara geçti."

Anadolu Ajansı
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