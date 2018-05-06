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Çukurova'da buğday hasadı erken başladı

Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Örel: Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi, yağışların zamanında ve güzel olması nedeniyle bu yıl üreticiler buğdaylarını yaklaşık 15-20 gün önceden hasat etmeye başladı
06 Mayıs 2018 11:34
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Çukurova'da buğday hasadı erken başladı

Çukurova yöresindeki buğday üreticileri, yağışların zamanında ve güzel olması ile hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi sonucu ürünlerini normalden 15-20 gün önce hasat etmeye başladı.

Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Mustafa Örel, yaptığı açıklamada, Osmaniye'de buğday üretim alanının geçen yıla göre azalmasına karşın il genelinde yaklaşık 490 bin alanda ekim yapıldığını belirtti.

Normal zamanlarda buğday hasadının 20-25 Mayıs aralığında başladığına dikkati çeken Örel, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi, yağışların zamanında ve güzel olması nedeniyle bu yıl üreticiler buğdaylarını yaklaşık 15-20 gün önceden hasat etmeye başladı. Özellikle mart ve nisan aylarında sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bu da buğdayın erken olgunlaşmasına neden oldu. Bugün Osmaniye'de birçok üretici tarlasına biçerdöver sokmaya başladı. Yine de üreticilerimize danedeki nem oranının düşmesini beklemelerini tavsiye ediyoruz. İnşallah herhangi bir doğal afet yaşanmadığı taktirde bu yıl güzel bir rekolte bekliyoruz."

Örel, geçen yıl sulu arazilerde son 10 yılın en yüksek verimini yakalayıp dönüme ortalama 550 kilogram ürün aldıklarını hatırlatarak, "Bu yıl da geçtiğimiz yılı aratmayacak bir verim yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu yıl sulu arazilerde dekar başına 500, kurak arazilerde de 400-450 kilogram verim alacağımızı tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Buğday üreticisi Celal Fındıklı da bu yıl güzel bir rekolte beklediklerinin altını çizerek, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) güzel bir fiyat verirse çok mutlu olacağız." dedi.

Üretici Vahit Karadağ, yağışların ve hava koşullarının iyi gitmesinin buğdayda verimi artırdığını dile getirerek, "Geçen yıl çok güzel verim almıştık. Bu yıl da geçen seneyi aratmayacak gibi duruyor. İnşallah herhangi bir afet olmaz ve ürünümüzü sağ salim hasat ederiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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