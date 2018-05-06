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Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor

Otokar tarafından geliştirilen Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Aracı ilk kez EFES-2018 tatbikatı kapsamında görücüye çıkacak
06 Mayıs 2018 11:39
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Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor

Türk savunma sanayisinin lider kara aracı üreticilerinden Otokar, geliştirdiği yeni zırhlı aracını ilk kez Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı (EFES-2018) kapsamında sergileyecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde yarın başlayacak ve 11 Mayıs'a kadar sürecek tatbikat gerçekleştirilecek.

Tatbikat kapsamında, fuar anlayışı içerisinde 35 savunma sanayisi firması tarafından Savunma Sanayi Sergisi açılacak.

Savunma sanayisinde 30 binden fazla aracı Turkiye'nin yanı sıra 30'dan fazla dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılan Otokar, EFES-2018'de Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Aracı ilk kez sergileyecek.

Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Araç, Otokar mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak tasarlandı.

Zorlu koşullar ve farklı operasyon ihtiyaçlarına uygun

Cobra II platformu üzerine geliştirilen Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Araç, Cobra II'nin sahip olduğu üstün arazi ve manevra kabiliyetine sahip. Araç, gece ve gündüz, zorlu arazi ve iklim koşullarında, farklı operasyon bölgelerinde ihtiyaca cevap verebilecek.

Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Araç, gelişmiş hareket kabiliyetinin yanı sıra operasyon bölgesinde görev yapan diğer araçlarla uyumlu yüksek koruma sağlayacak.

Yüksek taşıma kapasitesiyle dikkat çeken araç, 2,5 ton faydalı yük taşıma imkanı sunuyor.

Birliklere ateş gücü de sağlayacak

Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Araç'ın üstün hareket kabiliyeti, gerek meskun mahalde gerekse kırsal alanlarda, her türlü zorlu saha koşulunda hizmet verebilmesini sağlıyor. Ayrıca gerektiğinde meskun mahal operasyonlarında aktif olarak da kullanılabiliyor.

Araç, yük taşıma amacının dışında farklı görevler de yerine getirebiliyor. Aracın kasasına monte edilen uçaksavar silahıyla hem yakın koruma hem de birlikte kendini savunabilecek ateş gücü sağlanıyor.

Aracın en büyük avantajını Cobra II ile aynı platform üzerinde geliştirilmiş olması oluşturuyor. Bu sayede envanterdeki diğer Cobra II'lerle birliklere standart yedek parça kullanımı kolaylığı sağlanıyor, düşük işletme ve bakım maliyeti sunuluyor.

Aracın donanımları

Araçta sürücü dahil 2 personel bulunuyor. Araç, demir, deniz ve havayolu gibi ulaşım alternatifleriyle taşınabiliyor.

Saatte 110 kilometre hıza çıkabilen araç, 700 kilometre menzile sahip bulunuyor. Araç, 5,56 ve 7,62 milimetre silahlar ile 120 milimetre havanla görev yapabiliyor.

Ön termal ve geri görüş kamerası, merkezi lastik şişirme sistemi, karartma sistemi gibi standart donanımları bulunan araca, isteğe bağlı olarak kendini kurtarma vinci, NBC korunma donanımı, sis havanları, otomatik yangın söndürme sistemi, telsiz, iç konuşma sistemi, konum belirleme sistemi, ön ısıtma sistemi eklenebiliyor.

Modüler Cobra II

Cobra II, Otokar'ın araştırma ve geliştirme ekibi tarafından mevcut Cobra aracı temel alınarak geliştirildi, 2013'te Otokar ürün ailesine eklendi.

Sınır görevleri başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ve iç güvenlik güçlerinde başarıyla hizmet veren Cobra II'nin ihracatı da geçen yıl başladı.

İhraç edilen Cobra II'ler Asya Pasifik bölgesinde Birleşmiş Milletler görevlerinde aktif olarak kullanılıyor. Amfibik tipi de bulunan Cobra II farklı görevler için modüler bir yapı sunuyor.
Anadolu Ajansı
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