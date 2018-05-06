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Türkiye'nin yüzde 63'ünü erkekler, yüzde 37'sini kadınlar 'parselledi'

Türkiye'deki 57 milyon 148 bin 995 bin parselden yüzde 63'ü erkeklerin, yüzde 37'si kadınların üzerinde bulunuyor
06 Mayıs 2018 12:03
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Türkiye'nin yüzde 63'ünü erkekler, yüzde 37'sini kadınlar 'parselledi'

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2018 itibarıyla Türkiye'nin tamamında 57 milyon 148 bin 995 parsel (bağımsız birim, iş yeri, arsa, tarla) bulunuyor.

Bu parseller üzerinde görünen toplam malik sayısı ise 151 milyon 468 bin 721. Bu parseller üzerinde 95 milyon 860 bin 639 erkeğin ismi, 55 milyon 608 bin 82 kadının ismi yer aldı. Toplam gayrimenkul tapusunun yüzde 63'ü erkeklerde, yüzde 37'si ise kadınlarda bulunuyor.

Bayburt, Burdur ve Çankırı'da parsellerin yaklaşık yarısı kadınların

İl bazında bakıldığında ise kadınlar, parsel sahipliğinde yüzde 43 oran ile erkeklere en çok Bayburt, Burdur ve Çankırı'da yaklaşabildi.

Bayburt'taki 163 bin 677, Burdur'daki 653 bin 509, Çankırı'daki 619 bin 646 gayrimenkulün yüzde 57'sinin erkekler üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi.

Erkeklerin parsel sahipliğinde en fazla söz sahibi olduğu il ise 132 bin 737 toplam parsele sahip Hakkari. Bu ilde, parsellerin yüzde 86'sının erkeklere ait olduğu belirlendi.

Büyükşehirlerde ise toplam 1 milyon 678 bin 367 parsele sahip Ankara'da kadın gayrimenkul edinim oranı yüzde 40 oldu. Bu oran, 1 milyon 428 bin 369 parsele sahip İzmir'de yüzde 36, 1 milyon 269 bin 114 parsele sahip İstanbul'da yüzde 31'de kaldı.

Diğer illere bakıldığında ise Isparta'da kadınların gayrimenkul edinim oranının yüzde 42, Edirne, Zonguldak, Trabzon ve Antalya'da ise yüzde 41 olduğu görüldü.

Doğu'nun parseli erkeklerin elinde

Kadınlar, bölge bazında bakıldığında ise doğuya gittikçe parsellerdeki söz sahipliğini erkeklere bıraktı.

Buna göre, Mersin, Kilis, Bolu, Giresun'da parsellerdeki kadın sahipliği oranı yüzde 40, Adana, Ordu, Yalova, Erzincan, Denizli, Kocaeli, Karaman, Karabük, Uşak, Kırklareli, Çorum, Yozgat, Bartın'da yüzde 39, Kırıkkale, Sivas, Niğde, Muğla, Kütahya, Hatay, Aydın, Çanakkale ve Amasya'da yüzde 38, Manisa, Tekirdağ, Bilecik, Samsun, Osmaniye, Nevşehir, Tokat, Rize, Aksaray, Afyonkarahisar, Konya, Kırşehir, Elazığ'da yüzde 37, Gümüşhane, Bursa, Balıkesir, Kastamonu, Sakarya, Eskişehir, Düzce'de yüzde 36, Iğdır ve Erzurum'da yüzde 35, Sinop, Malatya ve Tunceli'de yüzde 34, Kahramanmaraş, Kayseri, Gaziantep'te yüzde 33, Artvin ve Kars'ta yüzde 31, Adıyaman ve Muş'ta yüzde 29, Bingöl ve Şırnak'ta yüzde 28, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yüzde 27, Batman ve Ardahan'da yüzde 26, Van'da yüzde 25, Bitlis ve Ağrı'da yüzde 24, Siirt'te yüzde 20, Mardin'de yüzde 19 ve Hakkari'de yüzde 14 oldu.

Anadolu Ajansı
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