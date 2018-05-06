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Ebeveynlere teknolojik araç uyarısı

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Aral, çocukların erken yaşta teknolojik cihazlarla tanışmasına ilişkin, "18 aylıktan önce çocuklara teknolojik araçları vermeyin, tanıştırmayın." dedi
06 Mayıs 2018 12:07
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Ebeveynlere teknolojik araç uyarısı

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Aral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijitalleşen dünyada teknolojinin insan hayatına çok hızlı girdiğini söyledi.

Çocukların elinden akıllı telefonun ve tabletin düşmediğini hatırlatan Aral, "Ancak bunlar çocuğun gelişimine, iletişim becerilerine, beyin gelişimine ciddi boyutta hasarlar verebiliyor." dedi.

Teknolojik cihazların karşısında çok uzun süre zaman geçirmenin çeşitli sağlık sorunlarına sebep olduğunu vurgulayan Aral, "Günümüzde obezite yoğun şekilde yaygınlaşmaya başladı. Kalp damar hastalıkları görülmeye başlıyor ama teknolojisiz bir yaşam düşünebilir miyiz? Düşünemiyoruz. Teknolojinin mutlaka hayatımızın bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz çünkü teknolojik cihazlar yaşamımızın içinde, onlarsız da yaşayamıyoruz, onlarla da yaşayamıyoruz. Burada önemli olan, hem eğitimciler hem anne babalar hem de akademisyenlerin bilinçli kullanımı ön plana çıkarması. Teknolojiyi nasıl bilinçli kullanabiliriz? Ben şunu savunuyorum; birçok araştırmada da var. 18 aylıktan önce çocuklara teknolojik araçları vermeyin, tanıştırmayın. Ben üç yaşından önce teknolojik araçlarla tanışmasın çocuklarımız diyorum." diye konuştu.

"Çocuklarda okul öncesi eğitim önemli"

Aral, çocuklarda 0-3 yaş döneminin özellikle beyin gelişimi açısından çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu dönemde çocuğun doğayla, karşılıklı iletişimle iç içe olması gerektiğine inanıyorum. Çocuklarda okul öncesi eğitim önemli ama kaliteli okul öncesi eğitim önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Okul öncesi dönemin, çocukların hayatında kaçırılmaması gereken bir yaş aralığı olduğuna işaret eden Aral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarda 0-3 yaş döneminde birçok gelişim ve değişim çok hızlı şekilde gerçekleşiyor. Özellikle beyin gelişimine burada çok önemli vurgu yapmamız lazım. Beyin gelişiminin uyarıcılardan etkilendiğini ve sinaptik bağlantıların bunlarla zenginleştiğini biliyoruz. Eğer biz onlara uygun eğitimi sağlayamazsak, bu bağlantılar köreliyor ve yok olmaya başlıyor. Bundan dolayı ilk 3 yaş çok önemlidir diyorum. Bu dönemde kaliteli bir okul öncesi eğitim verilmesi gerekiyor."
Anadolu Ajansı
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