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ALES sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz

ALES ilkbahar dönemi sınavı yapıldı. soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz.
06 Mayıs 2018 12:45
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ALES sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz

ALES İlkbahar dönemi sınavı saat 10.15'te başladı. 12.45'te bitti. Sınav 2 buçuk saat sürdü.

Adaylara sınavda sayısal ve sözelden toplamda 100 soru soruldu.

ALES puanları 5 yıl boyunca geçerli olacak.

Adaylar, ALES sorularını memurlar.net formunda değerlendiriyor.

Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
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