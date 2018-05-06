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ALES sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
ALES ilkbahar dönemi sınavı yapıldı. soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz.
ALES İlkbahar dönemi sınavı saat 10.15'te başladı. 12.45'te bitti. Sınav 2 buçuk saat sürdü.
Adaylara sınavda sayısal ve sözelden toplamda 100 soru soruldu.
ALES puanları 5 yıl boyunca geçerli olacak.
Adaylar, ALES sorularını memurlar.net formunda değerlendiriyor.
Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
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