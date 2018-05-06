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Otomotiv ihracatı 27 aydır aralıksız artıyor

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisi, aylık bazda da son 27 aydır aralıksız ihracat artışı grafiğini sürdürüyor
06 Mayıs 2018 12:10
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Otomotiv ihracatı 27 aydır aralıksız artıyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) nisan ayı verilerine göre, otomotiv sektöründe nisan ayı ihracatı yüzde 27 artışla 2 milyar 903 milyon dolar oldu.

Geçen martta 3,1 milyar dolar ile aylık bazda tüm zamanların rekorunu kıran otomotiv, nisanda ise aylık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Sektörün son üç aylık ihracat ortalaması 3 milyar dolara yükseldi.

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri otomotiv endüstrisindeki artış grafiği, aralıksız 27 aydır sürüyor.

Ocak-nisan dönemi ihracatı ise yüzde 20 artışla 11 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşen sektörün, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay da yüzde 21,5'i buldu.

Otomotiv yan sanayisinde artış yüzde 30

Ürün grupları bazında ise nisanda otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 30 artışla 953 milyon, binek otomobil ihracatı yüzde 29 artışla 1 milyar 245 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 16 yükselişle 473 milyon ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 6 artışla 149 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'ya artış yüzde 30 olurken, Fransa'ya yüzde 41, Romanya'ya yüzde 49, ABD'ye yüzde 44, Rusya'ya yüzde 76 artış yaşandı.

Almanya pazarı lider

Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 29 artışla 448 milyon dolar oldu. Diğer büyük pazarlardan Fransa'ya yüzde 53 artışla 347 milyon, İtalya'ya da yüzde 13 artışla 329 milyon dolar ihracat yapıldı. İspanya'ya yüzde 55, Belçika'ya yüzde 32, Slovenya'ya yüzde 33, Hollanda'ya yüzde 66, Polonya'ya yüzde 34, Romanya'ya yüzde 46, İsveç'e yüzde 79 ihracat artışı yaşanırken, ABD'ye ihracat yüzde 49 düştü. ABD'ye olan düşüşte binek otomobiller ihracatının azalması temel faktör oldu.

AB ülkelerine ihracat artışı yüzde 29 oldu

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yüzde 29 artışla 2 milyar 310 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB ülkeleri toplam ihracattan yüzde 79,5 pay aldı.

Alternatif pazarlar arasında yer alan Afrika ülkelerine yüzde 31, Ortadoğu ülkelerine yüzde 18 ihracat artışı yaşandı.

"Yüksek oranlı artışlar temel belirleyici oldu"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv yan sanayisi ve binek otomobiller ürün gruplarındaki ihracat artışlarına dikkati çekti.

Çelik, "Otomotiv endüstrisi ihracatı Şubat 2016'dan bu yana aylık bazdaki artışını sürdürüyor. Nisan ihracatında otomotiv yan sanayi ve binek otomobiller ürün gruplarındaki yüksek oranlı artışlar temel belirleyici oldu." ifadelerini kullandı.

Haluk Yüksel
Anadolu Ajansı
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