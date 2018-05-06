'Bakarsınız Erdoğan'la Putin 'Hadi vizeleri kaldıralım' der'

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kısmen de olsa bu sene Rusya'yla vizeler kalkar. Belki yıl sonuna doğru bakarsınız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Putin bir telefon görüşmesi yapar ya da ilk bir araya geldikleri zaman 'Hadi vizeleri kaldıralım' derler.

Gelecek hafta ABD ziyaretim olacak. F-35 uçağı satışının iptal edilmesi kabul edilebilir değil, olursa Türkiye'den karşılığını alırlar

FETÖ bağlantılı kişiler, yanıtları önceden alarak Dışişleri Bakanlığı'na girmişler. Çoğu dil bilmiyor.

(Suriye'ye Arap askerlerinin gönderilmesi ihtimali) Suriye'ye ne için geldiğiniz önemli.

Kuzey Irak'ta ortak harekat hala gündemde.

(Rusça olarak) Alanya- Antalya artık Rusların da şehri olmaya başladı. Daha fazla Rus turist görmek istiyoruz. Türk mutfağı çok lezzetli.