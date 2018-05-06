|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Seçim görevi için öğretmenlerin bilgisi OHAL Komisyonu'na gönderiliyor
24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için görev isteyen öğretmenlerin tüm bilgilerinin, illerde bulunan OHAL komisyonlarına gönderildiği ortaya çıktı.
24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için görev isteyen öğretmenlerin tüm bilgilerinin, illerde bulunan OHAL komisyonlarına gönderildiği ortaya çıktı.
Van Erciş'te İlçe Eğitim Müdür Vekili, sandık görevlisi olacak öğretmenlerin bilgisini ve bu bilgilerin elden, Kaymakamlık OHAL Bürosuna teslim edilmesini istediği görüldü.
İşte o belge:
Kaynak: Oda Tv
Bu haber 17,055 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI