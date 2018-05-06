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Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için Twitter hesabından paylaşımında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Deniz, Yusuf ve Hüseyin ülkemizin bağımsızlığı uğruna çıktıkları yolda aramızdan kopartılan, kendi kaderlerini memleketin kaderiyle eşitleyen cesur yüreklerdi. Onlara sözümüzü tutacağız, özgürlüklerin ve demokrasinin egemen olduğu bir ülkeyi hep birlikte kuracağız." ifadesini kullandı.
Merve Yıldızalp
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