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'Trafik terörü yılda 7 bin 400'ün üzerinde can alıyor'

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Ilıcalı, "Trafik kazaları nedeniyle günde 20'den fazla kişi, bir yılda ise 7 bin 400'ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybediyor." dedi
06 Mayıs 2018 13:07
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'Trafik terörü yılda 7 bin 400'ün üzerinde can alıyor'

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Son istatistiklere göre trafik kazaları nedeniyle günde 20'den fazla kişi, bir yılda ise 7 bin 400'ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybediyor." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili de olan Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası'na işaret ederek, kendisinin de yıllar önce trafik kazasında anne ve babası ile bazı yakınlarını kaybettiğini hatırlattı.

Trafik güvenliği konusunda 35 yıldır araştırma ve çalışma yapan bir akademisyen olduğunu anlatan Ilıcalı, trafik kazalarında insan hatasının yüzde 98 olduğuna dikkati çekti.

Ilıcalı, bölünmüş yolların ölümlü kazaları azalttığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan trafikte yolcu, sürücü ve yaya olabiliyor. Bunları birleştirdiğimizde bütün hata insanlarda oluyor. Son 15 yılda 20 bin kilometre bölünmüş yol yapılarak karşılıklı çarpışmalarda ölümlü kazaları yüzde 70 önledik. Hızlı tren, havayolları ve demiryolları ile yol standartlarımızı yükseltmişiz ama bunlara rağmen kazalardaki sayı oranı yüksek."

Sürücülerin trafikte çok dikkatli olmasını isteyen Ilıcalı, "Kazalarda sadece sürücülerin hatası yüzde 70'den fazla. Kaza tespit raporlarını inceliğimizde kaybettiğimiz insanların yüzde 50'si aşırı hızdan. Yani saatte 110 kilometrelik hızla bir cisme çarpmak 15'inci kattan atlamak demek. Bir insan normalde 15'inci kattan atlayamaz ama gaz pedalına, sonunu düşünmeden basabiliyor." diye konuştu.

"Trafik kazaları teknolojik çözümle önlenebilir"

Ilıcalı, gelişen yeni nesil teknolojiyi kullanarak hız ihlalinin ve böylece trafik kazalarının çok güçlü denetimle önlenebileceğini belirterek, bazı anket sonuçlarına göre sürücülerin kendilerini sürekli denetimde hissetmesiyle kurallara daha çok riayet ettiklerini aktardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile çeşitli üniversitelerin trafik kazalarının önüne geçmek için yeni nesil teknolojik çalışmalar yaptığını anlatan Ilıcalı, şunları kaydetti:

"Trafik güvenliği konusunda insanların daha çok bilinçlendirilmesi lazım. Ayrıca kanunda olmayan bazı maddeleri bir yasa düzenlemesiyle kanunlaştırmak gerekiyor. Şu an seçim sürecindeyiz. Trafik terörünün hızla çözülmesi için mutlaka cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi lazım çünkü trafik güvenliğiyle ilgili çok sayıda bakanlık ve kuruluş var. Bu sistemle trafik sorununu devlet projesi olarak ele alıp trafik terörünü bitirebiliriz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi trafik terörünü de bitirecek."

"Vatandaşlara önerim frene değil, kurallara güvenelim"

Mustafa Ilıcalı, dünyada son 8 yılda 10 büyük projeden 6'sının Türkiye'den gerçekleştiğini belirterek, 24 Haziran'da yapılacak seçim sonrası cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bütün işlerin daha hızlı ve kolaylıkla çözülebileceğini ifade etti.

Trafik terörü sorununu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yararlanıp çözeceklerini kaydeden Ilıcalı, "Bu sistemle terörün kökünü kazmada büyük mesafeler kaydedeceğimiz gibi trafik teröründe de büyük mesafe alacağız. Seçim süreci ve tatiller nedeniyle yollardaki trafik artışında yoğunluk yaşanacak. Vatandaşlara önerim frene değil, kurallara güvenelim. Bir canı kaybettiğimizde yakınlarımızı, anne ve babayı, çocukları düşünün. Trafik kuralları yıllarca süren araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

İlhami Erkılıç
Anadolu Ajansı
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