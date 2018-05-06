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'Derdimiz terör örgütlerine karşı halkımızı bilinçlendirmek'

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Akbulut, FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi örgütlere karşı halkı bilinçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi
06 Mayıs 2018 13:12
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'Derdimiz terör örgütlerine karşı halkımızı bilinçlendirmek'

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak derdimiz, FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi örgütlere karşı halkımızda bilinç oluşturmak, bu örgütlere karşı ilkeler, ölçüler, kıstaslar göstererek ufuklarını açmak ve yanlışı idrak edebilmelerini sağlamak." dedi.

Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da acı bir olay yaşadığını ancak o gün herkesin toplumun hassasiyetleri ve değer ilkelerine ne kadar sahip çıktığını da güçlü şekilde gördüğünü söyledi.

Bu sürecin arka planında toplumun hassasiyetlerinden vurulduğunun görüldüğünü dile getiren Akbulut, "Din üzerinden istismara yeltenerek insanların Allah inancı, ibadet algıları hatta peygamber tasavvurları zedelendi. Zekatımız, sadakamızla öğrencilerimizi, çocuklarımızı, dini hayatı toplumsal hayatla buluşturduğumuzu zannederken aslında bir taraftan toplumumuzun, milletimizin, vatanımızın içinin oyulduğunu göremedik." diye konuştu.

FETÖ'nün, saf ve temiz Anadolu halkının yaşadığı sıkıntılar ile baskılar sonrası çocuklarının başarı kazanıp sosyal statüye sahip olmalarını istemesini kullandığına işaret eden Akbulut, örgütün insanların algılarında göz boyaması yaptığını vurguladı.

FETÖ'nün devletin içine sızan bir ihanet çetesi olduğunu vurgulayan Akbulut, "İhanet çetesi vatanımıza kastetti ama basiretli milletimiz bunu bertaraf etti ancak bu, tehlike bertaraf edildi anlamında değildir. Bu oyunlar, bu tehlike devam edecektir. O yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı olarak derdimiz, FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi örgütlere karşı halkımızda bilinç oluşturmak, bu örgütlere karşı ilkeler, ölçüler, kıstaslar göstererek ufuklarını açmak ve yanlışı idrak edebilmelerini sağlamak. Halk din görevlileri aracılığıyla bizzat uyanacak, uyandırılacak ve yanlış neredeyse kendisi görecek. Hedeflediğimiz ana tema bu." diye konuştu.

Akbulut, FETÖ zihniyetinin Haşhaşilere benzediğini, örgütün insanların zihniyet dünyasında egemenlik elde ettiğini belirterek, "Ticaret ve ihanet şebekesinin amacı oyunlarla ülkemizi küresel güçlerin eline teslim etmekti. Onun için yeniden kendimize gelmeliyiz." dedi.

"Hak her zaman batıla galip gelir"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın FETÖ ile mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Akbulut, vatandaşların farkındalığını artıracak bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Bu mücadelede merhamet konusunda çok dikkatli hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Akbulut, "Evet, acıyacağız, merhamet edeceğiz ama gerçekten mağdur olanlara." dedi.

Farkındalığı artıracak bu eğitim çalışmalarını önemsediklerini belirten Akbulut, "Türkiye geneline yayılan ekiplerimiz var. Öncelikle din görevlilerimizin cemaatlerini uyarmalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Akbulut, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve halka açık konferanslarla bugüne kadar terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ konusunda toplumun pek çok kesimine bilgi verildiğini anlattı.

FETÖ'nün en çok dine zarar verdiğini vurgulayan Akbulut, "Evet, devletin yapısına, işleyişine paralel devlet yapılanması ile zarar verdi ama toplumun din duygusuna da ciddi zararı oldu. Bununla dine olan güven de sarsıldı. Din adına toplanan paralarının, din adına bir araya gelinip yapılan sohbetlerin etkisiyle 'Biz dinle aldatıldık' söylemi çok yaygın. Dinle aldatan asla iflah olamaz. Allah, ayetinde bize müjdeyi veriyor zaten. Hak her zaman batıla galip gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Mehmet Kürkçü
Anadolu Ajansı
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