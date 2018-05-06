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Üniversitelerin bölünmesinde geri adım mı atıldı?

İstanbul ve Gazi üniversiteleri dahil 10 üniversiteyi bölecek olan yasa tasarısı büyük tepki topladı. İktidar şimdilik geri adım atmak zorunda kaldı...
06 Mayıs 2018 13:23
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Üniversitelerin bölünmesinde geri adım mı atıldı?

Meclis gündeminde üniversiteleri bölecek yasa tasarısı vardı. Tasarı İstanbul, Ankara Gazi ve Malatya İnönü üniversitelerinin de bulunduğu 10 üniversitenin bölünmesini ve 20 yeni üniversite kurulmasını düzenliyordu. Birçok üniversitede öğrenciler ve öğretim görevlileri okullarının bölünmemesi için eylem yaptı; tasarının geri çekilmesini talep etti. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin süren eylemleri sonuç verdi. İktidar, yoğunlaşan tepkiler üzerine üniversitelerin bölünmesi planını askıya aldı.

AF TASARILARI VAR

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, tasarının seçim öncesi kanunlaşmasının tepkileri artıracağını hesaplayan AKP, TBMM'deki görüşmeleri erteledi. 7'nci maddeye kadar ele alınan tasarının görüşmeleri önümüzdeki haftaya kaldı. Ancak TBMM'de önümüzdeki hafta da imar dahil birçok alanda af düzenlemeleri içeren tasarı görüşülecek. Üniversitelerin bölünmesi tasarısının şimdilik dondurulabileceği bildirildi

Eğer tasarı yasalaşırsa İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bölünüp başka bir üniversite kurulacak. Bölünmesi planlanan üniversiteler arasında Anadolu Üniversitesi de bulunuyor. Bu üniversitenin bölünmesiyle Eskişehir Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bölünmesiyle Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin bölünmesiyle de Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla 3 yeni üniversite kurulacak. Ankara Medipol, Semerkand Bilim ve Medeniyet adlarıyla vakıf üniversiteleri de oluşturulacak.

Sözcü
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