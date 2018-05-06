AK Parti'de temayül yoklaması yapılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca ANFA Altınpark'ta milletvekili aday adayları için düzenlenen temayül yoklamasında, önemli bir süreçten geçildiğini belirtti.

Seçimlerin yapılacağı 24 Haziran'da hep birlikte güçlü bir Türkiye için el ele yürüyeceklerini ifade eden Çalık, temayül yoklamasıyla teşkilatların milletvekili aday adayları için kanaatlerini alacaklarını söyledi.

Çalık, AK Parti'nin 16 yaşında bir parti olduğuna işaret ederek, "16 yaşında bir parti ama çok tecrübeli ve her seçime hazır bir parti." diye konuştu. Yaz kış, gece gündüz, yılmadan, yorulmadan çalıştıklarını dile getiren Çalık, vatan, millet aşkıyla çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde en çetrefilli yolları, yüklerin en zahmetlisini, düşmanların en zalimini, terörün en şerefsizlerini aşarak bu günlere geldiğini anlatan Çalık, "Biz milli ve yerli olmanın gereğini yaptık, şimdi bizimle, ülkemizle birlikte milli ve yerli olan bütün unsurlarla beraber yol yürümenin gururunu, onurunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, milletin sesine her daim kulak verdiklerini vurgulayarak, "Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta çukur ittifakı. Cumhur İttifakı'nda kimler var? Milli ve yerli ne kadar unsur varsa orada. Milletten elini çeken, içinde halk olmasına rağmen halka dair içinde hiçbir şey olmayan bir siyasi parti CHP'nin seçim öncesi söylediklerine bir de şimdi söylediklerine bakın. Neler yapmışlar, bugüne kadar hangi icraatı yapmışlar?" diye sordu.

"Taklitler ancak aslını yaşatır"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle cumhurbaşkanının yürütme ve hükümetin başı olacağını belirten Çalık, şöyle devam etti:

"Ana muhalefetin başındaki zat cumhurbaşkanlığına aday dahi olmuyor. Hükümetin başı olmak istemiyor. Kendisini aday dahi göstermek istemiyor. En önemli sebebi ne? Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceğinden emin ve kaybettiği anda CHP'nin içinde genel başkanlığını, milletvekilliğini kaybedeceğini biliyor. Bu vesileyle önce ne aradılar cumhurbaşkanı adaylarında, önce Cumhurbaşkanımıza benzeyen birisini aday yapmak istediler ama bilmiyorlar ki taklitler ancak aslını yaşatır. Baktılar ki Tayyip Erdoğan'a benzeyen bir isim bulamıyorlar sonra anons ettiler, 'Ekonomiden anlayacak, kavga etmeyecek, milletiyle barışık olacak.' dediler. Bu söyledikleri vasıflardan şimdi inceden açıkladıkları cumhurbaşkanı adayında hangi özellikler var sizin takdirinize bırakıyorum. Kendisi, karşısına CHP'ye genel başkan adayı olmayı layık görmediği birisini bu devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin başına cumhurbaşkanı yapmak istiyor. Buna milletimiz asla izin vermez. CHP, Türkiye'den büyük, üstün değildir, CHP kendinden, halkından, milletinden kopmuş bir partidir. Kuruluş değerlerini kaybetmiş bir partidir."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da yeniden cumhurbaşkanı seçileceğine dikkati çeken Çalık, "TBMM de AK kadrolarla dolacak inşallah. Çukurlarla, çamurlarla kurulan ittifakı, oynanan oyunları sizler bozacaksınız." ifadelerini kullandı.

Çalık, seçimlerde kullanılacak her oyun çok kıymetli olduğu uyarısında da bulundu.

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca yapılan temayül yoklaması kapsamında 584 milletvekili aday adayı için 3 bin 255 delegenin oy kullanmasının planlandığı bildirildi. Toplantıya, bazı AK Parti Ankara milletvekilleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da katıldı.

Sarp Özer