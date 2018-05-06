Artvin'de yangın: 19 yayla evi kül oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yaylada çıkan yangında 19 ev hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Dokumacılar köyüne bağlı Koşnal Yaylası'ndaki evde gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki evlere de sıçradı.

Alevleri söndürmeye çalışan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Artvin ve Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri ile Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 20 kişilik ekip, yangına müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla sabaha karşı kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında 19 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

Evlerin boş olması nedeniyle can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.