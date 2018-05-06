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5-6 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
5-6 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. 179'u sivil, 62'si polis ve 5'i asker olmak üzere toplam 241 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 185 kişi ise yaralandı
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 5-6 Mayıs 2018 tarihinde haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.Giresun'da FETÖ Operasyonu: 27 zanlıdan 3'ü tutuklandı Hesap verme sırası genel yetenek, genel kültür ile sızanlarda Balıkesir'de FETÖ'den aranan zanlı tutuklandı Tekirdağ'da FETÖ soruşturmasında 'Hakim ve çalışma evleri' soruşturmasında 10 kişiden 8'i yakalandı Ateş açılarak durdurulan FETÖ'cü eski astsubay tutuklandı Mersin'de FETÖ şüphelisi 9 asker gözaltına alındı İzmir'de 'gaybubet evi' operasyonu: 72 gözaltı Örgütten olmayan öğrencileri kumpasla okuldan atmışlar
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