1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'in kursları 'istihdam' kapısı olacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 4 bini aşkın kursa devam eden kursiyerler, ürettikleri mal ve hizmetlerin satışından pay alabilecek
06 Mayıs 2018 15:03
Yazdır
MEB'in kursları 'istihdam' kapısı olacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 4 bini aşkın kursa devam eden kursiyerlerin ürettikleri mal ve hizmetlerin satışından pay alabilmesinin önü açılıyor.

TBMM'de görüşülen Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 13'üncü maddesinde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12'inci maddesine ek fıkra ekleniyor.

AA muhabirinin MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, söz konusu kanuni düzenleme kapsamında, faaliyet gösteren çeşitli kurslar, kurumlarında öğretim faaliyetlerinin yanında, programlarının içeriğine uygun eğitim personeli ve kursiyerlerin katılımıyla bedeli karşılığı mal ve hizmet üretiminde bulunabilecek. Böylece kurslarda çalışanlarla kurumlardan eğitim alan kursiyerler ürettikleri bu mal ve hizmetlerden dolayı kazanç elde etme imkanına sahip olacak.

Bu kapsamda, kursiyer ve eğitim personelinin mesleki kazanımlarının üretim içinde gelişimi, ülke sanayisine katkısı, atölye teçhizat ve donatılarının aktif kullanılması maksadıyla, belirlenen kurs programlarında mal ve hizmet üretim faaliyetlerinde bulunabilmeleri sağlanacak. Bu durumun istihdama önemli bir katkısı olacak.

Halihazırda Bakanlığa bağlı 4 binin üzerinde çeşitli kursta yüzlerce program uygulanıyor. Mal ve hizmet üretiminin yapılacağı programlar, üretim faaliyetlerine katılanlara ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

Yapılacak kanuni düzenlemeyle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren başta güzellik programları uygulayan kurslar yararlanacak. Güzellik merkezlerinde sunulan hizmetlere ödenen bedellerden o merkezde eğitim alan kursiyerler de yararlanabilecek.

Pasta yapan da kazanç elde edecek

Giyim tasarım, resim gibi kurslarda üretilen malzemeler de satışa sunulabilecek ve buraya devam eden kursiyerler de bu satıştan pay alacak. Benzer şekilde pastacılık kurslarına katılanlar, diğer pastanelerle anlaşarak burada ürettikleri pastaların satışından pay alabilecek. Bilgisayar kurslarında ise bir yazılım geliştiren bir kursiyer, bu yazılımın satılması halinde bundan kar elde edebilecek.

Bu faaliyetlere katılan çalışanlar ile kursiyerlere yapmış oldukları mal ve hizmet üretimleri karşılığında yönetmelikle belirlenecek miktarda ücret ödenecek.

Kurslarda 40 saat çalışma süresi

Çeşitli kursların üretim faaliyetlerinin, standartları Bakanlıkça belirlenecek uygulama dersliği, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmalar, ulusal, resmi, dini bayram ve genel tatil günleri ile pazar günleri haricinde, 07.00-21.00 saatleri arasında olmak üzere haftada en fazla 40 saat olacak şekilde yürütülecek.

Mal ve hizmet üretimine katılmak isteyen kurslar, Bakanlıktan aldıkları izinle bu faaliyeti yürütebilecekler. Bakanlık hangi alanlarda ve hangi içerikte mal ve hizmet üretileceğini ayrıca yayımlayacak.

Mal ve hizmet üretimine katılan çalışan ve kursiyerlere yapılan ödemeler banka üzerinden yapılacak.

Üretim yapılacak uygulama dersliği, atölye teçhizat ve donatılarının, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli şartları taşıması gerekecek.

Selma Kasap
Anadolu Ajansı
Bu haber 679 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Huzur ortamı Diyarbakır'da yaşamı renklendirdi
06 Mayıs 2018 15:56		 Kuşadası'nı sağanak vurdu
06 Mayıs 2018 15:28
Ölümün kıyısında gece yarısı gelen haberi şaka sandı
06 Mayıs 2018 15:16		 Eş adaylarını 'Aşıklar Sokağı'nda' aradılar
06 Mayıs 2018 14:46
'Yüzen oteller'le keyifli ve konforlu mavi yolculuk
06 Mayıs 2018 13:42		 İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
06 Mayıs 2018 13:28
İzmir'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
06 Mayıs 2018 13:26		 'Derdimiz terör örgütlerine karşı halkımızı bilinçlendirmek'
06 Mayıs 2018 13:12
Sipariş ettiği tabanca yerine kabzasını gönderdiler
06 Mayıs 2018 12:08		 Ebeveynlere teknolojik araç uyarısı
06 Mayıs 2018 12:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB; derslerde cep telefonuna yasak getirdi
Eski danışman Bayar: Elveda sayın Erdoğan
ALES sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Özel sektörde kapıdan içeri giremeyen, Kamu'da vazgeçilmez
Seçim görevi için öğretmenlerin bilgisi OHAL Komisyonu'na gönderiliyor
Milli duruş menifestosu
İttifaklar seçiminde Saadet Partisi için grup formülü
İzmir'de 'gaybubet evi' operasyonu: 72 gözaltı
'Bizi bölmek isteyenlere Haziran'da tekrar vuracağız'
TBMM milyonları ilgilendiren tasarı için mesai yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
millet ittifakı 1
eline terliği almak 1
spor toto 2.lig 1
gündelik 1
mıymıntı 2
meral akşener'in cumhurbaşkanı adayı olması 3
05.05.2018 rusya'da yaşanan olaylar 1
sakıb aytaç 1
sol şeritte arkadan selektör yapa yapa hızla gelen araç 2
temel karamollaoğlu 3
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam