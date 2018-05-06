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Başkenti yine sağanak vurdu, ev ve işyerini su bastı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Keçiören Fatih Caddesi üzerindeki çok sayıda araç arızalandı. Altgeçitlerde ve köprülerin altında oluşan su birikintisi nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
06 Mayıs 2018 15:12
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Başkenti yine sağanak vurdu, ev ve işyerini su bastı

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli sağanak nedeniyle başkentin cadde ve sokaklarında yoğun su birikintileri oluştu.

Yoğun yağış Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde su baskınlarıyla maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Keçiören'in Kamil Ocak Mahallesi Ertaş Sokak'ta yoğun yağış nedeniyle kaldırım ve yollarda maddi hasar meydana geldi.

Belediyeye ait çok sayıda vidanjör şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahale etti, polis ve itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Polis ekipleri, tedbir amacıyla bazı yollarla köprü altı geçişlerini araç trafiğine kapattı.

Kuvvetli yağışın kent genelinde aralıklarla gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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