1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ölümün kıyısında gece yarısı gelen haberi şaka sandı

Antalya'da kronik karaciğer yetmezliği son dönem hastası olan Ercan Balkaya (43), saat 02.00'de gelen kadavradan organ bulunduğu haberinin şaka olduğunu sandı. Doktorların böyle bir konuda şaka yapılmayacağını söylemesi üzerine büyük sevinç yaşayan Balkaya, 13 saatlik ameliyatla yaşama tutundu.
06 Mayıs 2018 15:16
Yazdır
Ölümün kıyısında gece yarısı gelen haberi şaka sandı

Antalya'da son 2 yıldır kronik karaciğer yetmezliği tedavisi gören turizmci Ercan Balkaya'nın hastalığından, işi, sosyal yaşamı ve aile yaşamı olumsuz etkilendi. Zeynep Balkaya (41), eşinin durumunun ağırlaşması üzerine üzüntüden beyin kanaması geçirdi. Ameliyatla yaşama dönen Zeynep Balkaya, kendi hastalığına rağmen eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

GECE GELEN MÜJDELİ HABERİ ŞAKA SANDI

Hayatı oda ve balkon arasında geçen, son 3 aydır evden çıkamayan Ercan Balkaya, hastalığın ilerlemesi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroentroloji Servisi'nde gözlem altına alındı. Organ bekleme listesindeki Ercan Balkaya'ya kadavradan karaciğer bulunduğu haberi saat 02.00'de geldi. Habere inanamayan ve şaka sanan Balkaya, doktorların, böyle bir konuda şaka yapılmayacağını ve acilen ameliyata alınacağını söylemesi üzerine büyük sevinç yaşadı. Yaklaşık 13 saatlik ameliyatın ardından hayata yeniden merhaba diyen Balkaya, taburcu olacağını günü bekliyor.

'ÖLÜME RAMAK KALMIŞTI'

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden A.K.'nın (22) karaciğerinin nakledildiği Ercan Balkaya, yaşadığı süreci anlatırken gözyaşlarını tutamadı. "Ölüme adeta ramak kalmıştı" diyen Balkaya, şunları söyledi:

"10 gün hastanede yattım. 11'inci gün gece yarısı uygun karaciğer bulundu haberi geldi. O anda film koptu. 'Bana böyle şakalar yapmayın' dedim. Dediler ki 'Böyle şaka mı olur? Hemen seni hazırlıyoruz, ameliyata alacağız.' Ameliyat oldum. Allah doktorlarımdan razı olsun. Şimdi iyiyim çok şükür."

Organ bağışlayan aileye minnettar olduğunu sözlerine ekleyen Ercan Baklaya, "Bir organ bir hayat demek. Biz öldükten sonra organlarımız bizim işimize yaramıyor, en azından bir insana hayat olsun. Takdir önce Allah'ın ama umut kapılarımız kapanmışken bir karaciğer bağışıyla hayata döndüm" dedi.

İLKBAHAR HAVASINI TENEFÜS ETMEK İSTİYORUM

Hastalığı nedeniyle 3 aydır evinden çıkamadığını söyleyen Ercan Balkaya, dışarı çıkıp ilkbaharın havasını teneffüs etmenin kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi. "Bu coşkunun tarifi yok" diyen Balkaya, "19 Mart'ta yeniden doğdum. Çünkü ben ölmüştüm, bütün hocalar umudu kesmişti. Ameliyattan sonra yoğun bakımda su istemiştim ve doktor bana demişti ki 'Sen nakil hastasısın. Biliyor musun biz seni Azrail'in pençesinden aldık. Sen kolay bir ameliyat geçirmedin.' O an tüylerim ürperdi" diye konuştu.

ZOR BİR AMELİYATTI

Ekibiyle birlikte ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Cerrahi Sorumlusu Doç.Dr. Tuğrul Çakır, hastanın 2 yıldır gastroentroloji kliniği tarafından takip edildiğini belirtti. Doç.Dr. Çakır, şunları söyledi:

"19 Mart'ta saat 02.00 civarında kadavradan bir organ bulundu. Yoğun bakım takibi gereken bu hastamıza nakletmek için hazırlıklar başladı. Zor bir nakil bizi bekliyordu. Yaklaşık 13 saat sonunda hastanın ameliyatı gayet başarılı gerçekleşti. Şu an değerleri gayet iyi. Takibimiz devam ediyor."

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 1.5 yılda 10 karaciğer, 35 böbrek nakli gerçekleştirdiklerini ifade eden Doç.Dr. Çakır, sağlık turizmi kapsamında yabancı temsilcilerle görüşmelerinin olduğunu da sözlerine ekledi. Doç.Dr. Çakır, "İnşallah önümüzdeki dönemde yabancı hastaları da kabul ederek sağlık turizminde Türkiye'yi ve Antalya'yı öne çıkarmaya çalışacağız" dedi.

Doğan Haber Ajansı
Bu haber 884 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Huzur ortamı Diyarbakır'da yaşamı renklendirdi
06 Mayıs 2018 15:56		 Kuşadası'nı sağanak vurdu
06 Mayıs 2018 15:28
MEB'in kursları 'istihdam' kapısı olacak
06 Mayıs 2018 15:03		 Eş adaylarını 'Aşıklar Sokağı'nda' aradılar
06 Mayıs 2018 14:46
'Yüzen oteller'le keyifli ve konforlu mavi yolculuk
06 Mayıs 2018 13:42		 İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
06 Mayıs 2018 13:28
İzmir'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
06 Mayıs 2018 13:26		 'Derdimiz terör örgütlerine karşı halkımızı bilinçlendirmek'
06 Mayıs 2018 13:12
Sipariş ettiği tabanca yerine kabzasını gönderdiler
06 Mayıs 2018 12:08		 Ebeveynlere teknolojik araç uyarısı
06 Mayıs 2018 12:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB; derslerde cep telefonuna yasak getirdi
Eski danışman Bayar: Elveda sayın Erdoğan
ALES sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Özel sektörde kapıdan içeri giremeyen, Kamu'da vazgeçilmez
Seçim görevi için öğretmenlerin bilgisi OHAL Komisyonu'na gönderiliyor
Milli duruş menifestosu
İttifaklar seçiminde Saadet Partisi için grup formülü
İzmir'de 'gaybubet evi' operasyonu: 72 gözaltı
'Bizi bölmek isteyenlere Haziran'da tekrar vuracağız'
TBMM milyonları ilgilendiren tasarı için mesai yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
millet ittifakı 1
eline terliği almak 1
spor toto 2.lig 1
gündelik 1
mıymıntı 2
meral akşener'in cumhurbaşkanı adayı olması 3
05.05.2018 rusya'da yaşanan olaylar 1
sakıb aytaç 1
sol şeritte arkadan selektör yapa yapa hızla gelen araç 2
temel karamollaoğlu 3
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam