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İmzada son durum... Hangi aday ne kadar topladı?

6 Mayıs Pazar sabahı itibarı ile imza verme işleminde 3. güne girildi. Bugüne kadar adaylar için toplanan imzalar belli oldu.
06 Mayıs 2018 15:40
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İmzada son durum... Hangi aday ne kadar topladı?

Son rakamlara göre; İYİ Parti lideri Meral Akşener için 176 bin 982 imza toplandı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu için 100 bin 2 imza toplandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için 28 bin 606 imza verildi.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün henüz yeterli imzayı toplayamadığı belirtildi.
Memurlar.Net
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