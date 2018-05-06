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Muharrem İnce: Adaylardan randevu talep edeceğim
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce diğer adaylardan randevu talep edeceğini açıkladı.
Muharrem ince sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için yarın Sayın Meral Akşener, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Temel Karamollaoğlu'dan randevu talep edeceğim, Sayın Selahattin Demirtaş'ı da cezaevinde ziyarete gideceğim.
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