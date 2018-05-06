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Kursları tamamlayan 16 imama belgeleri verildi

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Ulu Camii'de düzenlenen merasimde, Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun, doğru ve güzel okunmanın amaçlandığı kursları başarıyla tamamlayan 16 imama belgeleri verildi
06 Mayıs 2018 15:48
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Kursları tamamlayan 16 imama belgeleri verildi

Bursa İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun, doğru ve güzel okunmanın amaçlandığı kursları başarıyla tamamlayan 16 imama belgeleri verildi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Ulu Camii'de "Aşere Takrib ve Tayyibe İcazet Merasimi" yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, burada yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in gönüllere şifa ve hayat rehberi olarak gönderildiğini söyledi.

Şahin, Müslümanların Kur'an-ı Kerim'e karşı bazı vazifelerinin olduğunu ifade ederek, "Kur'an-ı Kerim'e karşı birinci vazifemiz ona adımız gibi iman etmektir. Hiçbir ayetini, suresini ayırmadan bütün bir kitaba adımız gibi iman etmektir. Allah'ın kitabı olduğuna, bizi dünya ve ahiret saadetine kavuşturacağına gönlümüzden koparak adımıza nasıl inanıyorsak Allah'ın kitabına öyle inanmaktır. Ayetleri arasında tefrik yapmadan, hükümleri işimize gelsin gelmesin bütün emir ve yasakları baş tacı ederek Kur'an'a inanmaktır." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'in inananlara okunmak için gönderildiğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim'i okumakla mükellefiz. Geçmişte bu millet çok acı günler yaşadı. Allah bir daha göstermesin. Kur'an-ı Kerim okumanın yasak olduğu dönemleri de gördü bu millet. Allah'a çok şükür bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün illerimizde her yerde her köşede herkese Kur'an okuma ve öğretme imkanı sunuyor. Eğer bu imkanlardan istifade etmez de Kur'an-ı öğrenmezsek hesabımız zor olur. Kur'an sadece okunsun diye gelmiş bir kitap değildir, anlaşılsın diye gönderilmiş bir kitaptır. Okuduğumuz Kur'an-ı anlamak için gayret sarf edeceğiz. Çünkü Kur'an bizi dünya ve ahirette mutluluğa kavuşturmak için Allah tarafından bize hayat rehberi olarak gönderilmiş bir kitaptır."

- "İleri teknik okuyuşları"

Bursa İl Müftüsü İzani Turan da Bursa'nın Kur'an'ın mekanı olan mübarek bir şehir olduğunu söyledi.

"Aşere, takrib ve tayyibe"yi şoförlükte ileri sürüş tekniklerine benzeten Turan, "Şoförler nasıl ileri sürüş tekniklerine sahip oluyorlarsa işte Kur'an'da da ileri teknik okuyuşlarına haiz olan arkadaşlarımız yani Kur'an ilmiyle ilgili alınması gereken bütün bilgileri alan, o okuyuşları sergileyen kardeşlerimizin icazetine şahitlik ediyoruz. Cenabıhak Kur'an'ın nurundan, feyzinden bizleri ayırmasın ve bu kardeşlerimize emek veren hocalarımızdan ebediyen razı olsun. Kardeşlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından icazet belgesi almaya hak kazanan imamlar, Kur'an-ı Kerim okudu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve bazı ilçe müftüleri, kursu başarıyla tamamlayan 16 imama belgelerini verdi.

Anadolu Ajansı
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