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Huzur ortamı Diyarbakır'da yaşamı renklendirdi

Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen başarılı operasyonlarla huzurun sağlandığı Diyarbakır'da son 2 yılda kentin farklı yerlerinde açılan mekanlarla sosyal yaşam canlandı.
06 Mayıs 2018 15:56
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Huzur ortamı Diyarbakır'da yaşamı renklendirdi

Teröre karşı yürütülen etkin mücadelenin ardından son 2 yılda yapılan çalışmalarla Diyarbakır'da sosyal yaşamda canlılık yaşanıyor.

Diyarbakır'da özellikle de Sur ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar ve yürütülen çalışmalar meyvelerini veriyor.

Huzur ve güven ortamının tesis edildiği Diyarbakır'da, son 2 yılda kentin farklı yerlerinde açılan mekanlarla sosyal yaşam canlandı.

Yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği, otellerde doluluğun yüzde 100'e ulaştığı, sosyal yaşamın renklendiği kentteki gelişmeler yüzleri güldürüyor.

"Diyarbakır canlandıkça biz de canlanıyoruz"

Vatandaşlardan Hülya Çetintaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ı çok sevdiğini, mekanların çok güzel olduğunu, dışarıdan gelen turistleri görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Kentte gelen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Çetintaş, "Tarihi yerlerimiz var. Diyarbakır canlandıkça biz de canlanıyoruz. Kentimiz çok güzel. Kentimiz ve her şey çok güzel. İnşallah hep böyle devam eder." dedi.

Hamra Büyükpamukçu ise Diyarbakırlı olduğunu ancak 37 yıldır Denizli'de yaşadığını dile getirerek, her yıl kenti ziyaret ettiğini, özleyerek, büyük bir hasretle Diyarbakır'a geldiklerini belirtti.

Diyarbakır'ı çok daha güzel bulduğunu anlatan Büyükpamukçu, "Bu sefer daha çok beğendik. Çok güzel ve canlı. Tarihi mekanlar paha biçilmez ve eşsiz değerde. Kentin güzellikleri anlatmakla bitmez. Eski günlere göre çok daha huzurlu, güzel ve canlı. Böyle oluşu bize mutluluk veriyor." diye konuştu.

Yeni mekanlar da ilgi görüyor

Merkez Kayapınar ilçesi Diclekent semti ve Mahabat Bulvarı'nda açılan birbirinden farklı dizayna sahip mekanlarda da büyük bir canlılık yaşanıyor.

Diclekent'te çocukluk anılarına duydukları özlemle açtıkları kafenin dekorunu 1990'lı yıllarda dinlenen kasetler ve o dönemde kullanılan eşyalarla dekore eden işletmeci Şehmus Aydın ve Velat Çiftçi, nostaljik şarkılarla müşterilerini geçmiş yıllara götürüyor.

Aydın, kuzeni ile açtıkları mekanda şerbet ve boza gibi içecekleri müşterilerine sunduklarını anlatarak, geçmişe özlem duyan vatandaşlara nostalji yaşatmak istediklerini aktardı.

Müşterilerinin bu mekanlara büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Aydın, "Önümüzdeki günlerde sinevizyon ile eski Yeşilçam filmleri ve 90'lı yıllarda çok severek izlediğimiz dizi filmleri müşterilerimize izleteceğiz. Çocukluğumuzda aile ve akraba ilişkileri daha sıcaktı. Sokakta çocukların oynadığı çok güzel oyunlar vardı. O yılları yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar akın akın kentte gelecek"

Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu da şehir olarak geçmişte çok kötü günler yaşadıklarını söyledi.

Dernek olarak yaklaşık 4 yıldır Diyarbakır Kültürevi'nde kentin kültürünü yaşattıklarını kaydeden Aksu, tarihi evlerin işlev kazanmasını sağladıklarını belirtti.

Kent turizminin Sur içindeki kültür varlıklarının ortaya çıkması ve işlevlendirilmesiyle canlandığını, turist sayısının arttığını dile getiren Aksu, "Diyarbakır önemli, kültür varlıkları açısından dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. Bunların turizme kazandırılmasıyla insanlar akın akın kentte gelecek ve gelmeye de başladılar." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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