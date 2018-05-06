Hayal ettikleri okul binası projesi geleceğe ışık tutacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen "49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, hayal ettikleri okul binası projesiyle hem alanlarında birincilik ödülü hem de çevre bilinci tematik ödülüne layık görüldü.

Kendi enerjisini üreten ve ihtiyacı kadarını kullandıktan sonra kalan enerjiyi paraya çevirebilme özelliğine sahip okul binası projesiyle, TÜBİTAK tarafından ilk kez verilen çevre bilinci tematik özel ödülünü alıp okullarına dönen 10. sınıf öğrencileri Öykü Simay Şağban ve Melike Nur Dumlupınar, projelerinin kağıt üzerinde kalmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Proje ortağı 16 yaşındaki Şağban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarladıkları okul binasının TÜBİTAK tarafından büyük ilgi görmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

"Dünyanın geleceğini planladık"

Proje ortaklarından 16 yaşındaki Dumlupınar ise projelerinin hayata geçmesi adına çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Dumlupınar, yenilenebilir enerjinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kendi enerjisini kendisi üreten bir okul tasarladık. Bu enerji üreten okul, bir zaman sonra enerji depolamaya başlıyor ve enerjisini satabiliyor. Kendisinin ihtiyacı olan enerjiyi bedava halletti. Sonra başkaları için de enerji üretti ve oradan bir de gelir elde etti. Yani sadece enerji ile bitmedi. Para kazanır, ihtiyaçlarını kendi içinde çözebilir hale geldi. Aslında dünyanın geleceğini planladık. Bakıldığında projemizi hayata geçirmek için fiyatı yüksek gibi gözüküyor ama yıllar önce cep telefonu da çok pahalıydı. Şimdi herkesin elinde var."