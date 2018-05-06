Köy yollarına kadın eli değiyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Özel İdare Müdürü Fadime Ceyhan, ilçeye bağlı 38 köyde yürütülen yol asfaltlama çalışmalarında sahadan ayrılmayarak "Köy yollarına kadın eli değdi." dedirtmek istiyor.

Evli ve 3 çocuk annesi Fadime Ceyhan, yaklaşık 25 yıl sürdürdüğü memuriyet hayatının ardından İlçe Özel İdaresi Müdürü olarak görev yapmak istedi.

Görevde yükselme sınavından sonra 2010'da Hafik İlçe Özel İdare Müdürü olarak atanan Ceyhan, ilk müdürlük görevinin ardından bir süre Sivas merkezde çalıştı.

38 köy ve 17 mezranın sorumluluğunu üstlendi

Daha sonra tekrar ilçede görev yapmak isteyen Ceyhan, Ulaş ilçesine İlçe Özel İdare Müdürü olarak tayin istedi.

Bir kadın olarak genelde erkeklerin yaptığı işi yapan ve sürekli sahada olan Ceyhan, Ulaş'ta 38 köy ve 17 mezranın sorumluluğunu üstlendi.

Köylerin yol çalışmalarından altyapı, içme suyu problemine kadar her sorunuyla ilgilenen Ceyhan, yaz-kış demeden sahada görev yapıyor.

Kış aylarında karla mücadele, yaz aylarında da yol, asfalt ve altyapı çalışmalarında ekibinin yanından ayrılmayan Ceyhan, gece gündüz demeden görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor.

İşini severek yapıyor

Görevini severek yapan ve bundan mutluluk duyan Ceyhan, bu görevi de elinden geldiğince de sürdürmek, "Köy yollarına kadın eli değdi." dedirtmek istiyor.

Yol asfaltlama çalışmalarını yerinde denetleyen Fadime Ceyhan, AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır Ulaş'ta müdür olarak görevini sürdürdüğünü, işini severek yaptığını söyledi.

Ceyhan, Ulaş ilçesinin 274 kilometre yol ağı bulunduğunu ve burada yürütülen çalışmaların tamamından sorumlu olduğunu dile getirerek, sahada yapılan işleri yerinde denetlediğini ve ekibe destek olduğunu söyledi.

"Az talep edilen bir göreve talip oldum"

İlde bu görevi yürüten tek kadın olduğunu belirten Ceyhan, şunları kaydetti:

"Az talep edilen bir göreve talip oldum. Çalışma saatlerimiz sabah 08.00 akşam 17.00 gibi gözükse de mesaimiz gece gündüz devam eder. Özellikle kışın karla mücadele çalışmaları sabaha kadar sürüyor. Bir kadın olarak gece gündüz gözetmeksizin günün her saatinde göreve hazırız. Görevimi seviyorum ve sevdiğim için de devam ediyorum, yoksa bir kadın için güç bir görev."

Fadime Ceyhan, havaların ısınmasıyla köy yollarında çalışmaların başladığını anlatarak, "Önce asfaltın alt temel malzemesini serdiriyoruz. Temel malzemenin kontrollerini yapıyoruz. Bir şef personelim ve 5 operatör personelimizle hizmeti en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Kadın eli Ulaş ilçesinde her yere değdi ve devam da edecek. Hizmetin en güzelini örnek bir şekilde yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.