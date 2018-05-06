Ölümü bekleyen köpekleri hayata bağladı

Aydın'da bir bankada çalışan Funda Küçük, ölmek üzereyken bulduğu iki köpeği, özel bakım ve tedaviyle 6 ayda hayata döndürmeyi başardı.

Tepecik Mahallesi'nde annesiyle yaşayan ve sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapan 38 yaşındaki banka çalışanı Funda Küçük, iki farklı noktada ölmek üzere olan iki sokak köpeğini bulup bakımını üstlendi.

Tüyleri tamamen dökülen ve vücutlarının büyük bölümünde yaralar oluşan köpekleri eve götüren Küçük, köpeklerin tedavilerine başladı.

Aldığı kurs ve eğitimler doğrultusunda tedavi programı yürüten Küçük, köpekleri hayata bağlamayı başardı.

Şans ve Mucize ismini verdi

Köpeklerle sıkı bağ kuran Küçük, yaşadığı zorluklardan dolayı birine "Şans" diğerine "Mucize" adını verdi.

AA muhabirine köpeklerin tedavi sürecini anlatan Küçük, ölmek üzere olan iki köpeği gördüğünde çok üzüldüğünü o an aklına gelen tek şeyin ikisini hayata döndürmek olduğunu söyledi.

Köpekleri ilk aldığında acı çektiklerini, yaralarından ve uzun süre yemek yememelerinden dolayı açlıktan ölmek üzere olduklarını aktaran Küçük, tedavi sürecinin zorlu geçtiğini dile getirdi.

Küçük, şöyle devam etti:

"İkisi de sokaklarda çok acı çektikleri için korkaklardı. İlk aldığımda kendilerini korumak için ısırma refleksleri vardı ve saldırıyorlardı. O yüzden derilerine ilaç uygularken çok zorlandık. Isırmaya çalıştılar falan ama şu an sevgi dolular. Sevilebilir bir yuvaya hazırlar. Sevgi en büyük tedavi zaten. Ondan sonra doğru ve bilinçli tedavi geliyor.

Daha önce de ölmek üzere olan Çin aslanı cinsi köpeği tedavi etmişti

Onları bulduğumdan bu yana yaklaşık 6 ay geçti. İşten eve büyük bir hevesle geliyordum. Yaşıyorlar mı, öldüler mi diye düşünüyordum. En büyük stres de buydu. Gelir gelmez ilaçlarını verip tedavileri yapıyordum. Uzun, zorlu ama güzel bir süreçti. Onları kurtardığımız için çok mutluyum. Ölümden kurtulan mucize çocuklar bunlar. Yeniden hayata dönüşünü görmek en büyük mutluluk. Belki çok zorlandık, uykusuz kaldık ama buna değdi."

Evinin bahçesinde bakımını üstlendiği yaklaşık 30 sokak hayvanının bulunduğunu, daha çok can kurtarmak istediğini ancak artık maddi durumunun yetmediğini dile getiren Küçük, köpeklere mama desteği için hayvanseverlere çağrıda bulundu.

Funda Küçük, yol kenarında bulduğu "Çin aslanı" cinsi ölmek üzere olan "Leon" ismini verdiği köpeğe evinde tedavi etmişti. Tüyleri dökülen ve vücudunda çeşitli yaralar oluşan Leon 2 aylık tedavi sonucu ölümden kurtulmuştu.