1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siirt'teki terör saldırısıyla ilgili 10 şüpheliye tutuklama

6 güvenlik korucusu ve bir askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı
06 Mayıs 2018 16:17
Yazdır
Siirt'teki terör saldırısıyla ilgili 10 şüpheliye tutuklama

Siirt'te 6 güvenlik korucusu ve bir askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, saldırıyla ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Siirt ve Şırnak'ta bazı adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 28 kişi, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinden sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, diğer 18 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulanması kararlaştırıldı.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 435 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya darbe
06 Mayıs 2018 20:03		 PKK'nın sözde sorumlularına büyük darbe
06 Mayıs 2018 15:52
İzmir'de 'gaybubet evi' operasyonu: 72 gözaltı
06 Mayıs 2018 07:30		 Örgütten olmayan öğrencileri kumpasla okuldan atmışlar
06 Mayıs 2018 07:25
KPSS soruşturmasında yeni aşama
05 Mayıs 2018 22:08		 İstanbul'da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltında
05 Mayıs 2018 17:18
Mersin'de FETÖ şüphelisi 9 asker gözaltına alındı
05 Mayıs 2018 16:07		 TSK: Lider kadroda yer alan iki terörist öldürüldü
05 Mayıs 2018 15:40
Ateş açılarak durdurulan FETÖ'cü eski astsubay tutuklandı
05 Mayıs 2018 14:22		 'Hakim ve çalışma evleri' soruşturmasında 10 kişiden 8'i yakalandı
05 Mayıs 2018 13:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, yönetici atamada, kendi çıkardığı yönetmeliğe uymuyor
7 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
göbeğin düşmesi 2
üzerlik otu 1
koca yürekli insan 1
sözlüğün karnesi 1
sol şeritte arkadan selektör yapa yapa hızla gelen araç 2
erdoğan'ı seçimlerde zorlayabilecek isim 2
sakıb aytaç 1
mazisi olmayan adam 3
balkonu kapatmak 1
enkaz devralmak 2
SON İLANLAR
ÖSYM'den Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınav Duyurusu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 59 Sözleşmelş Personel Alacak
Kırıkkale Üniversitesi 1 Akademik Personel Alacak
Çukurova Üniversitesi 31 Akademik Personel Alacak
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam