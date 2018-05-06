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Yaralanan iki üniversite öğrencisinin tedavileri sürüyor

Samsun'da, silahlı saldırıdan kaçarak yurda sığınmak isteyen yaralıya yardım etmeye çalışırken, açılan ateş sonucu yaralanan iki üniversite öğrencisinin tedavileri sürüyor
06 Mayıs 2018 16:22
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Yaralanan iki üniversite öğrencisinin tedavileri sürüyor

Samsun'un Atakum ilçesinde, silahlı saldırıdan kaçan ve yurda sığınmak isteyen yaralıya yardım etmeye çalışırken, açılan ateş sonucu yaralanan iki üniversite öğrencisinin tedavileri devam ediyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun Bölge Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, özel bir hastanede ameliyata alındıktan sonra servise çıkarılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Songül Köse ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü öğrencisi Hatice Çelikkaya'yı ziyaret etti.

Öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Kasapoğlu, öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu'na yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, olayın husumetli iki grup arasında yurt binası önünde gerçekleştiğini ifade etti.

Saldırının yurdun nizamiye girişinde meydana geldiğini anlatan Kasapoğlu, "Bu, bizimle alakası olmayan bir hadise. İki farklı tarafın husumetinin yurdumuzun önünde cereyan etmesinden kaynaklanıyor. Yurdun önünde hadise cereyan ettikten sonra öğrencilerimiz o panikle dışarıya çıkıyor." dedi.

Öğrencilerin, yurdun nizamiye kapısına sığınan yaralıya yardım etmek istedikleri sırada saldırganın yeniden ateş açması sonucu seken kurşunlarla yaralandıklarını anlatan Kasapoğlu, Köse'nin sol karın boşluğundan yaralandığını ve dün gece ameliyata alındığını, servise alınan Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, seken kurşunun Çelikkaya'nın vücudunu sıyırdığını, bu öğrencinin de sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Songül Köse'nin babası Osman Köse, olayı gece öğrendiğini ve Kastamonu'dan geldiğini ifade etti. Kızının ameliyat edildiğini sağlığının iyi olduğunu belirten Köse, kızıyla ilgilenen Kasapoğlu'na teşekkür etti.

İlkadım ilçesinde dün gece, iddiaya göre, Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu kavşağında bir minibüs, hafif ticari aracın önünü kesmiş, Ramazan A, pompalı tüfekle araca ateş açarak uzaklaşmış, saldırıda hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Mevlüt Aygün, yakındaki Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu'na giderek yardım istemiş, yurttakilerin Aygün'e yardım etmeye çalıştığı sırada geri dönen Ramazan A, yurt önündekilere de tüfekle ateş açmış, seken kurşunlardan, yaralıya yardım etmeye çalışan üniversite öğrencileri Hatice Çelikkaya ve Songül Köse yaralanmıştı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Lütfü Güler, kurtarılamamıştı.

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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