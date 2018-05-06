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Yozgatlı hastalar cep telefonu ile yön buluyor

YOZGAT Şehir Hastanesi'nde, mobil telefonlara yüklenen yön bulma programı Navx ile hasta ve hasta yakınları, 142 bin metrekare kullanım alanı içerisinde, gidecekleri yeri kolaylıkla bulabiliyor.
06 Mayıs 2018 16:43
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Yozgatlı hastalar cep telefonu ile yön buluyor

YOZGAT Şehir Hastanesi'nde, mobil telefonlara yüklenen yön bulma programı Navx ile hasta ve hasta yakınları, 142 bin metrekare kullanım alanı içerisinde, gidecekleri yeri kolaylıkla bulabiliyor.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde uygulamaya konulan yön bulma programı, hasta ve hasta yakınlarının işini kolaylaştırdı. Hastane girişinde bulunan görevliler tarafından yönlendirilen hastalar, akıllı telefonlara yüklenen programı kullanmaya başladı. Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan, Yozgat Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen "Şehir Hastaneleri" isimli navigasyon uygulaması sayesinde hastalar, 142 bin metrekare kapalı alana sahip hastane içerisinde istedikleri bölüme rahatça ulaşacak. Uygulama hakkında bilgi veren Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Bizler hastanemizi tanıyoruz. Sürekli buradayız. Fakat ilk defa gelen bir hastamız ve hasta yakınımız hastane içinde, otoparka koyduğu aracını dahi bulmakta zorlanıyor. İşte bu zorlukların önüne geçebilmek için ilk defa hastanelerimize gelen hastalarımız ve yakınları rahatça yollarını bulabilsinler diye bir navigasyon programı tesis ettik. Bizim aslında şehir hastaneleri konseptinde yönlendirme görevi yapan arkadaşlarımız mevcut. Ama bu uygulama hastalarımız açısından daha kullanışlı olacak. Tekerlekli sandalye kullanan hasta veya yakını, 'tekerlekli sandalye kullanıyorum' parametresini işaretleyerek, kendi özürlü güzergahına uygun bir alanda ilerleyebilecek" dedi.

'HASTA TETKİK SONUÇLARINI GÖREBİLECEK'

Yön bulma uygulamasının başlangıç olduğunu belirten Başhekim Surel, "Burada ana amacımız, akıllı telefon uygulamasının birinci sürümü ile yeterli sayıda kullanıcı yakalamak. Vatandaşı bu uygulamaya alıştırmak. İkinci aşamada, bir iki ay içinde gelecek. MHRS yani hastane randevu sistemi ile hastanemizin Hasta Bilgilendirme Sistemi (HBS) sistemi arasında da bir bağlantı olacak. Yani kişisel sağlık asistanı olacak. Randevunuz hatırlatılacak. Sonucunuz çıktığında, size kantinde otururken mesaj gelecek. İndir dediğiniz anda cep telefonunuzda bütün sonuçlarınız inecek. Sağlık asistanı olarak cep telefonunuzla nereye giderseniz sonuçlarınızda sizin yanınızda olacak. Ben sizden kan istediysem, sistem en az yoğunluk neredeyse sizi oraya yönlendirecek. Bir ay sonra da inşallah halkımızı asıl işlevsel navigasyonla buluşturacağız" diye konuştu.
Doğan Haber Ajansı
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