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Bebeğiyle birlikte Cumhurbaşkanı adayı için imza verdi
ZONGULDAK'ta, adliyede seçim kurullarınca oluşturulan başvuru noktalarına giden seçmenler, cumhurbaşkanı adayları için imza verdi. Bir anne, kucağındaki çocukla imza vermeye geldi.
ZONGULDAK'ta, adliyede seçim kurullarınca oluşturulan başvuru noktalarına giden seçmenler, cumhurbaşkanı adayları için imza verdi. Bir anne, kucağındaki çocukla imza vermeye geldi.
Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için ilçe seçim kurullarında imzalar verilmeye başladı. Sabah mesainin başlamasıyla birlikte adliyenin alt katında bulunan ilçe seçim kuruluna gelen seçmenler, destekledikleri aday için imza verdi. Kucağındaki bebeğiyle ilçe seçim kurulunda imza veren bir kadın, ilgi gördü.
Adliye binası önünde ise İYİ Parti, Vatan Partisi ve Saadet Partisi stant kurdu. Partililer imza için adliyeye gelenlere çeşitli ikramlarda bulundu. Seçmenlerin, 9 Mayıs saat 20.00'e kadar ilçe seçim kurullarında imza verebileceği bildirildi.
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