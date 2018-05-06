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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Yüksel Yılmaz idaresindeki 31 U 1445 plakalı otomobil, İslahiye-Hatay çevre yolu Fatih kavşağında, Hasan Tunç'un (59) kullandığı 31 NL 363 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan biri, Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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