1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Çayınızı belirlenen fiyatın altında satmayın'

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü: - "Çayınızın tamamını alacağımızı biliniz ve hiçbir şekilde çayınızı belirlenen fiyatın altında satmayınız. Tüm üreticilerimizin çayını işleyecek kapasitemiz mevcuttur ve tamamını da alacağız"
06 Mayıs 2018 16:56
Yazdır
'Çayınızı belirlenen fiyatın altında satmayın'

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden, tüm üreticilerin çayını işleyecek kapasitelerinin olduğu ve çayın tamamını alacakları bildirildi.

ÇAYKUR Genel Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaş çay sezonunun henüz başında olunmasına rağmen bazı özel sektör firmalarının fırsattan istifade etmek niyetiyle düşük fiyattan yaş çay aldığı belirtildi.

ÇAYKUR olarak hiçbir müstahsilin mağdur olmasını istemediklerine işaret edilen açıklamada, "Çayınızın tamamını alacağımızı biliniz ve hiçbir şekilde çayınızı belirlenen fiyatın altında satmayınız. Tüm üreticilerimizin çayını işleyecek kapasitemiz mevcuttur ve tamamını da alacağız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, üreticilerin mağdur olmamaları için acele etmemeleri gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Günlük kapasitemiz 11 bin tonların üzerine çıktığından 46 fabrikamızın tamamında eşit şekilde 15 kilogramdan geçici bir süre kontenjan uygulamak zorunda kalıyoruz. Çayınızın tamamını alacağımızı bilmenizi isteriz."
Anadolu Ajansı
Bu haber 368 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Etteki KDV oranı yüzde 1'e indirilmeli
06 Mayıs 2018 21:38		 Emekli olamayanların 1500 TL alması çok kolay
06 Mayıs 2018 21:08
ABD'ye satılamayan çelik Türk pazarına yöneldi
06 Mayıs 2018 19:33		 Sigortacılıkta yatırımcıların önünü açacak 'yol haritası'
06 Mayıs 2018 16:00
Greyfurt verim fazla olunca dalında kaldı
06 Mayıs 2018 12:55		 Anadolu'dan TOKİ'ye yoğun talep
06 Mayıs 2018 12:26
Türkiye'nin yüzde 63'ünü erkekler, yüzde 37'sini kadınlar 'parselledi'
06 Mayıs 2018 12:03		 Milyonerlere 7 bin kişi eklendi
06 Mayıs 2018 12:02
Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor
06 Mayıs 2018 11:39		 Türk kirazı Çin'e 'uçmaya' hazırlanıyor
06 Mayıs 2018 11:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, yönetici atamada, kendi çıkardığı yönetmeliğe uymuyor
7 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Muharrem ince'nn yalova mitingi 5
sunum 1
mazisi olmayan adam 3
isteka 1
balkonu kapatmak 1
05.05.2018 rusya'da yaşanan olaylar 1
fenerbahçeli taraftarların kafasına sargı bezi takması 3
her türlü iyi niyet itina ile suistimal edilebilir. 1
alex ferguson'ın beyin kanaması geçirmesi 1
gündelik 2
SON İLANLAR
ÖSYM'den Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınav Duyurusu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 59 Sözleşmelş Personel Alacak
Kırıkkale Üniversitesi 1 Akademik Personel Alacak
Çukurova Üniversitesi 31 Akademik Personel Alacak
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam