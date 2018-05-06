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Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
İsmail K. yönetimindeki 35 PK 784 plakalı yolcu otobüsü, Antalya-Isparta karayolu Karaöz Mahallesi yakınlarında, Turhan Avşar'ın kullandığı 32 E 6001 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobille karşı yoldan gelen Cavit O. idaresindeki 34 ABJ 993 plakalı minibüs de çarpıştı.
Otomobildeki Ayşe ve oğlu Harun Avşar olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Turhan Avşar ile minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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