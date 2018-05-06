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Niğde'de mahsur kalan 7 üniversite öğrencisi kurtarıldı
NİĞDE'de, dağlık arazide kamp yapan 7 üniversite öğrencisi, aniden bastıran yağmur ve çıkan fırtınada mahsur kaldı.
NİĞDE'de, dağlık arazide kamp yapan 7 üniversite öğrencisi, aniden bastıran yağmur ve çıkan fırtınada mahsur kaldı.
Olay, merkez ilçe Fesleğen köyünün dağlık bölgesinde meydana geldi. Kamp yapmak için araziye giden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi 7 kişi, aniden bastıran yağmur ve fırtına nedeniyle mahsur kaldı. Öğrenciler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede öğrencilere ulaşan ekipler, mahsur kalan öğrencileri bulundukları yerden kurtardı.
Öğrenciler, kontrol amaçlı Bor Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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