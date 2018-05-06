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AK Parti'nin yeni sloganı belli oldu

AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı slogan, "İrade, erdem, cesaret... Türkiye şahlanıyor" olacak
06 Mayıs 2018 17:17
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AK Parti'nin yeni sloganı belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıkladığı AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı.

Kongre için İstanbul'un ilçelerinden partililer, üç ayrı arama noktasından geçerek, Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi. Katılımcılara parti örgütleri tarafından iki ayrı bilet dağıtıldı. Biletlerden biri salon dışındaki alana, diğeri de salonun içine giriş yapılmasını sağladı.

Partililer, ilçelere göre kendilerine ayrılan bölümlere otururken, çok sayıda vatandaş da salonun dışında toplandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'na önce AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım geldi. Yıldırım, salonun dışındaki katılımcılara hitabının ardından salona girerek partilileri selamladı ve bir konuşma yaptı.

Yıldırım'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, salon dışında bekleyen vatandaşlara seslendi. Yağmurdan etkilenmemeleri için naylon yağmurlukların dağıtıldığı vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan'ın salona girişinden önce hayatını anlatan bir video gösterildi. Erdoğan, dışarıdaki konuşmasının ardından salona Esat Kabaklı'nın "Bil oğlum" türküsü ile girdi.

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıkladığı konuşması sırasında, salonu saran ve salonun üzerindeki ekranlardan "Cumhurun adayı, cumhurun reisi, cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan" yazıları aktı. Erdoğan'ın konuşmasının başında da sağ, sol ve orta tribünde bulunan partililer dev Türk bayrağı ile Erdoğan posterleri açtı.

AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı slogan "İrade, erdem, cesaret... Türkiye şahlanıyor" olarak açıklandı. Erdoğan'ın konuşması boyunca bu slogan arkasındaki ekrana yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, 1 saat 13 dakika sürdü.

Konuşmanın ardından il başkanlığı tarafından Erdoğan adına katarakt ameliyatı yaptırılan Sudan ve Somalililer sahneye çağrılarak Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

- Seçimde il yönetimi belirlenecek

Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın aralarında bulunduğu bakanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, önceki dönem bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

Konuşmaların ardından yapılacak seçimde AK Parti İstanbul il yönetimi belirlenecek.
Anadolu Ajansı
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