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Doğu Anadolu'da sağanak yağış etkili oldu
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağış etkili oldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Sağanak yağış Erzurum, Kars ve Ardahan'da sel ve su baskınlarına neden oldu.
Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinden aşmaya çalışan vatandaşlar güç anlar yaşadı. Yağışların önümüzdeki 2 gün daha aralıklı olarak devam edeceği belirtildi.
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