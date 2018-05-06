|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Diyarbakır için yağış uyarısı
Yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır ve çevresinde gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor
Diyarbakır'da yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olması istendi.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır ve çevresinde gök gürültülü yerel olarak kuvvetli yağışın beklendiği belirtildi.
Yerel dolu yağışı ve yıldırım riski konusunda uyarıya yer verilen açıklamada, vatandaşlardan aniden oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.
Bu haber 803 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI