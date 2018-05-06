1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adıyaman Havalimanı inşaatı heyelana yol açtı

Vali Kalkancı: - "Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda ve 500 metre genişliğinde bir alanda ciddi bir heyelan oldu. Yer yer yaklaşık 6 metrelik çökmeler var. Buranın zemin etüdü, jeolojik incelemeleri konusunda tekrar incelemeler yaptıracağız"
06 Mayıs 2018 17:39
Yazdır
Adıyaman Havalimanı inşaatı heyelana yol açtı

Adıyaman Havalimanı'nda pistin uzatılması için yapılan toprak dolgunun kayması sonucu ekili araziler zarar gördü.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Kandemir, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan ve bazı kurum amirleriyle heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kalkancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, pist uzatma çalışmaları için yapılan toprak dolguda, geçen cuma günü ufak çatlamalar meydana geldiğini, dün gece de ciddi bir çöküntü oluştuğunu söyledi.

Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda ve 500 metre genişliğinde bir alanda ciddi bir heyelan olduğunu belirten Kalkancı, şöyle devam etti:

"Yer yer yaklaşık 6 metrelik çökmeler var. Buranın zemin etüdü, jeolojik incelemeleri konusunda tekrar incelemeler yaptıracağız. Buradaki çalışmalar, hem çalışanların hem de çevrede bulunanların güvenliği açısından şu an durmuş durumda. Çevredeki tarlalarda da birtakım çökme ve açılmalar meydana gelmiş. Tarla sahiplerini de uyardık, tarlalarına girmelerini uygun bulmuyoruz."

Kalkancı, bölgedeki hareketlenmenin depremden mi yoksa çalışmanın yükünden mi kaynaklandığını bilim adamlarının tespit edeceğini dile getirerek, "Biz insanların tehlikeli alan içerisine girmelerini durdurmuş bulunuyoruz. Burada herhangi bir heyelan hareketi olmadığı ve artık olmayacağı anlaşıldığında, vatandaşların tekrar tarlalarına girmelerine müsaade edeceğiz. Etkilenen alan 6-7 hektar civarında, yani 60-70 bin metrekare alan heyelana maruz kaldı." diye konuştu.

Çiftçi Nihat Tunç ise toprak kaymasını sabah saatlerinde fark ettiklerini dile getirerek, tarlasında zararın çok olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,293 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
7 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
07 Mayıs 2018 00:08		 Çavuşoğlu: Devlet kurumlarındaki hainler temizlenecek
06 Mayıs 2018 22:53
'Türkiye güçlü olursa Türk dünyası daha da güçlenir'
06 Mayıs 2018 22:16		 'Geldiğimiz makamlar bizi insanlığımızdan ayırmamalı'
06 Mayıs 2018 21:18
AK Parti İstanbul İl Başkanı belli oldu
06 Mayıs 2018 21:13		 Bakan Sarıeroğlu'ndan işsizlik sigortası ile ilgili açıklama
06 Mayıs 2018 20:28
MEB Müsteşarı: Bugünlere sahip çıkmamız gerekiyor
06 Mayıs 2018 20:23		 Cumhurbaşkanlığı için kim ne kadar imza topladı?
06 Mayıs 2018 20:13
'Sağlıkta memnuniyet oranını yüzde 75'lere çıkardık'
06 Mayıs 2018 19:53		 Tunceli Valisi Sonel rafting yaptı
06 Mayıs 2018 18:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, yönetici atamada, kendi çıkardığı yönetmeliğe uymuyor
7 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Muharrem ince'nn yalova mitingi 5
sunum 1
mazisi olmayan adam 3
isteka 1
balkonu kapatmak 1
05.05.2018 rusya'da yaşanan olaylar 1
fenerbahçeli taraftarların kafasına sargı bezi takması 3
her türlü iyi niyet itina ile suistimal edilebilir. 1
alex ferguson'ın beyin kanaması geçirmesi 1
gündelik 2
SON İLANLAR
ÖSYM'den Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınav Duyurusu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 59 Sözleşmelş Personel Alacak
Kırıkkale Üniversitesi 1 Akademik Personel Alacak
Çukurova Üniversitesi 31 Akademik Personel Alacak
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam