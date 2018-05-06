Bu fotoğraf bugün Ankara'da çekildi

Ankara'da bugün yaşanan sağanak yağış nedeniyle yolların adeta göle dönmesini fırsat bilen bir vatandaş şişme bot ile Keçiören sokaklarında kürek çekti.

Ankara'da dün yaşanan sel felaketinin ardından bugün de Keçiören ve Mamak ilçelerinde yaşanan sağanak yağış hayatı felç etti.

Sağanak yağış nedeniyle Keçiören ve Mamak ilçelerinde birçok ev ve iş yerini su bastı, alt geçitlerin su ile dolması sonucu birçok alt geçit güvenlik nedeniyle kapatıldı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, trafik durma noktasına geldi.

Keçiören Fatih Caddesi'nde ise bir vatandaş, yolların göle dönmesini fırsat bilerek şişme botuyla caddede kürek çekti. Vatandaş, görüntüleri ise "Keçiören raftingi" başlığıyla sosyal medyada paylaştı.

BİRÇOK EV SUYA TESLİM OLDU

Sağanak nedeniyle Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan Songül Şahin'in evinin duvarı yıkıldı. Bir anda bastıran yağmur suları, Şahin'in yatak odasına doldu. Yatak odasını gördüğünde şoka uğrayan Şahin, gözyaşlarına boğuldu. Yatak odasına bakarak ağlayan Şahin, "Evim kalmadı ki benim. Duvar falan kalmadı. Allah'ım yardım et bana. Hiç bir şeyim kalmadı." diye feryat etti.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki çok sayıda evi su basarken, çok sayıda araçta zarar gördü. Belediye ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.