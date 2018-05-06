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Lise öğrencileri arasında umre ödüllü sınav yapıldı
Adıyaman'da liseli öğrencileri arasında umre ödüllü siyer sınavı yapıldı.
Adıyaman'da liseli öğrencileri arasında umre ödüllü siyer sınavı yapıldı.
"Asrın İdrakine Okumalar" başlığı altında gerçekleştirilecek "Liseli Gençler Sahabenin İzinde" isimli kitap okuma yarışmasının protokol imza töreni, Adıyaman Belediyesinde gerçekleştirildi. Adıyaman İl Müftülüğü, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü ortak yapmış olduğu sınav kapsamında ilk 30 kişiye Umre, 45 kişiye Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerine gezi, 25 kişiye değişik mansiyon ödülleri verilecek.
İl genelinde 11 okulda yapılan sınava 4 bin 200 kişi katıldı.
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