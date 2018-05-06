1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lise öğrencileri arasında umre ödüllü sınav yapıldı

Adıyaman'da liseli öğrencileri arasında umre ödüllü siyer sınavı yapıldı.
06 Mayıs 2018 17:57
Yazdır
Lise öğrencileri arasında umre ödüllü sınav yapıldı

Adıyaman'da liseli öğrencileri arasında umre ödüllü siyer sınavı yapıldı.

"Asrın İdrakine Okumalar" başlığı altında gerçekleştirilecek "Liseli Gençler Sahabenin İzinde" isimli kitap okuma yarışmasının protokol imza töreni, Adıyaman Belediyesinde gerçekleştirildi. Adıyaman İl Müftülüğü, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü ortak yapmış olduğu sınav kapsamında ilk 30 kişiye Umre, 45 kişiye Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerine gezi, 25 kişiye değişik mansiyon ödülleri verilecek.

İl genelinde 11 okulda yapılan sınava 4 bin 200 kişi katıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 756 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Mesai odaklı öğretmen profilinden vazgeçilmeli'
06 Mayıs 2018 18:14		 ALES ilk kez 81 ilde yapıldı
06 Mayıs 2018 13:18
Geliştirdiği 'bebek bezi jeli' ile Türkiye birincisi oldu
05 Mayıs 2018 22:51		 Kars'tan gelen 101 öğrenci Sakarya'yı gezdi
05 Mayıs 2018 21:18
Çankırı Karatekin Üniversitesinde mezuniyet sevinci
05 Mayıs 2018 19:53		 Türkiye'de endüstriyel enzim üretimi başladı
05 Mayıs 2018 17:53
Sınav kaygısını azaltmak için 'YKS tatbikatı'
05 Mayıs 2018 15:21		 Üstün zekalı çocuklarda değer eğitimi çok önemli
05 Mayıs 2018 12:44
ALES adaylarına saat uyarısı
04 Mayıs 2018 15:25		 Panele damga vuran diyalog
02 Mayıs 2018 20:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, yönetici atamada, kendi çıkardığı yönetmeliğe uymuyor
7 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Muharrem ince'nn yalova mitingi 5
sunum 1
mazisi olmayan adam 3
isteka 1
balkonu kapatmak 1
05.05.2018 rusya'da yaşanan olaylar 1
fenerbahçeli taraftarların kafasına sargı bezi takması 3
her türlü iyi niyet itina ile suistimal edilebilir. 1
alex ferguson'ın beyin kanaması geçirmesi 1
gündelik 2
SON İLANLAR
ÖSYM'den Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınav Duyurusu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 59 Sözleşmelş Personel Alacak
Kırıkkale Üniversitesi 1 Akademik Personel Alacak
Çukurova Üniversitesi 31 Akademik Personel Alacak
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam