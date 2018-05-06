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Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Ceren'in kullandığı 38 J 1001 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Niğde karayolu Yeşilhisar ilçesi yakınlarında yol kenarına devrildi.
Araçta bulunan Sevim Ceren ile Sümeyra Nur Kepenek hayatını kaybetti, yaralanan sürücü ve 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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