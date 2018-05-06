Esnafın duyarlı davranışı Amerikalı turisti duygulandırdı

Gezmek için Trabzon'a gelen Amerikalı Theobelle Chung Prewitt, Of ilçesinde verilen molada unuttuğu çantasına esnafın duyarlılığı sayesinde kavuştu.

Tur organizasyonu kapsamında eşiyle kente gelen Prewitt, Of ilçesinin Hapşiyas Köprüsü mevkisinde mola verdi.

Molanın ardından tur minibüsüne binerek bölgeden ayrılan Prewitt, içinde yaklaşık 2 bin dolar, kredi kartı ve şahsi eşyalarının bulunduğu çantasını çay içtiği masada unuttu.

Çay ve mısır satarak geçimini sağlayan Osman Yavuz, turistlerin bölgeden ayrılmasının ardından unutulan çantayı fark etti.

Yavuz, çantayı, Dernekpazarı ilçesi Jandarma Komutanlığına teslim etti. Jandarma yetkilileri, çanta içinde bulunan Van'daki bir otele ait kartvizitle tur şirketi görevlisine ulaştı.

Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına gelen Prewitt, çantasını İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Okan Aygün'den teslim aldı.

Prewitt, tercüman aracılığıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türklerin mükemmel insanlar olduğunu belirterek, "Eşim 13, ben 8 defa Türkiye'ye geldik. Karadeniz'e ilk defa geliyoruz ve çok harika bir coğrafya." dedi.

- "Türklere güvenimiz kat kat arttı"

Osman Yavuz'un davranışının kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Prewitt, "Türklere güvenimiz kat kat arttı. Eğer çantayı bulamasaydık tatilimizi yarıda kesip geri dönecektik. Şimdi ülkemize geri dönünce mutlaka insanlarımıza buraları gelip görmelerini tavsiye edeceğiz. Osman Bey şahsında tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bu erdemli hareket bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir." diye konuştu.

Çantayı bulan Osman Yavuz ise insanlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Bizler ekmeğimizi turistler sayesinde kazanıyoruz. Yerimde kim olsa aynısını yapardı." ifadesini kullandı.