1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Esnafın duyarlı davranışı Amerikalı turisti duygulandırdı

Esnafın duyarlı davranışı Amerikalı turisti duygulandırdı - Trabzon'un Of ilçesinde esnaflık yapan Osman Yavuz, Amerikalı turistin mola sırasında unuttuğu çantasını jandarmaya teslim etti - Çantasını alan Prewitt: - "Osman Bey şahsında tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz.
06 Mayıs 2018 18:24
Yazdır
Esnafın duyarlı davranışı Amerikalı turisti duygulandırdı

Gezmek için Trabzon'a gelen Amerikalı Theobelle Chung Prewitt, Of ilçesinde verilen molada unuttuğu çantasına esnafın duyarlılığı sayesinde kavuştu.

Tur organizasyonu kapsamında eşiyle kente gelen Prewitt, Of ilçesinin Hapşiyas Köprüsü mevkisinde mola verdi.

Molanın ardından tur minibüsüne binerek bölgeden ayrılan Prewitt, içinde yaklaşık 2 bin dolar, kredi kartı ve şahsi eşyalarının bulunduğu çantasını çay içtiği masada unuttu.

Çay ve mısır satarak geçimini sağlayan Osman Yavuz, turistlerin bölgeden ayrılmasının ardından unutulan çantayı fark etti.

Yavuz, çantayı, Dernekpazarı ilçesi Jandarma Komutanlığına teslim etti. Jandarma yetkilileri, çanta içinde bulunan Van'daki bir otele ait kartvizitle tur şirketi görevlisine ulaştı.

Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına gelen Prewitt, çantasını İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Okan Aygün'den teslim aldı.

Prewitt, tercüman aracılığıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türklerin mükemmel insanlar olduğunu belirterek, "Eşim 13, ben 8 defa Türkiye'ye geldik. Karadeniz'e ilk defa geliyoruz ve çok harika bir coğrafya." dedi.

- "Türklere güvenimiz kat kat arttı"

Osman Yavuz'un davranışının kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Prewitt, "Türklere güvenimiz kat kat arttı. Eğer çantayı bulamasaydık tatilimizi yarıda kesip geri dönecektik. Şimdi ülkemize geri dönünce mutlaka insanlarımıza buraları gelip görmelerini tavsiye edeceğiz. Osman Bey şahsında tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bu erdemli hareket bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir." diye konuştu.

Çantayı bulan Osman Yavuz ise insanlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Bizler ekmeğimizi turistler sayesinde kazanıyoruz. Yerimde kim olsa aynısını yapardı." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haber 1,018 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bartın'da aynı yerde 11'nci trafik kazası
06 Mayıs 2018 23:46		 Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
06 Mayıs 2018 22:21
Silopi'de yaralanan 10 öğrenci taburcu edildi
06 Mayıs 2018 22:11		 Vali halat çekti, kaymakam ip atladı
06 Mayıs 2018 22:05
Ağrı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
06 Mayıs 2018 21:48		 Çeşit çeşit hurmalar tezgahları süslüyor
06 Mayıs 2018 21:03
Taha Akgül, 6. kez Avrupa şampiyonu oldu
06 Mayıs 2018 20:58		 Soner Demirtaş, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu
06 Mayıs 2018 20:43
Marmaris sahilleri doldu taştı
06 Mayıs 2018 20:38		 Terörden temizlenen Kato Dağı ekmek kapısı oldu
06 Mayıs 2018 20:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, yönetici atamada, kendi çıkardığı yönetmeliğe uymuyor
7 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Muharrem ince'nn yalova mitingi 5
sunum 1
mazisi olmayan adam 3
isteka 1
balkonu kapatmak 1
05.05.2018 rusya'da yaşanan olaylar 1
fenerbahçeli taraftarların kafasına sargı bezi takması 3
her türlü iyi niyet itina ile suistimal edilebilir. 1
alex ferguson'ın beyin kanaması geçirmesi 1
gündelik 2
SON İLANLAR
ÖSYM'den Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınav Duyurusu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 59 Sözleşmelş Personel Alacak
Kırıkkale Üniversitesi 1 Akademik Personel Alacak
Çukurova Üniversitesi 31 Akademik Personel Alacak
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam