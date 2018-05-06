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Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu polis kurtardı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yüzmek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli çocuk, polislerce kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yüzmek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli çocuğu, polisler kurtardı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aslanlı Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Suriyeli Hasan Neccar, yüzmek için tren istasyonu yakınlarındaki gölete girdi.
Neccar'ın bir süre sonra suda çırpındığını gören arkadaşları, polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bellerine bağladıkları iple gölete girerek Neccar'ı baygın halde sudan çıkardı.
Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Neccar, buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.
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