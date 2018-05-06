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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Konya'nın Halkapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Konya'nın Halkapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli ilçesinden Halkapınar'a giden Abitter Üresin yönetimindeki 42 EKA 29 plakalı otomobil ilçe girişinde Mehmet Hakan Karcı idaresindeki 42 YD 875 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 42 YD 875 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Kazada 14 yaşındaki Mustafa Selim Arı olay yerinde hayatını kaybetti.
Her iki araçta bulunan yaralılar Mehmet Hakan Karcı, Tolgahan Sarıkaya, Sezer Akgedik, Hikmet Sevin, Tolgahan Sakarya, Abitter Üresin ve Çiğdem Üresin ise ekipler tarafından bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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