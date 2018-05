Motosiklet alıcısı 50cc'nin altında modellere yöneldi

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kılıçer, "Fiyatlar artmadan elektrikli ve 50cc altında motosikletlere pek talep yoktu. Bu yıl 50cc'ye kadar olan motorların satışı hızlı gidiyor. 2017'nin ilk çeyreğinde 452 olan 0-50cc motosiklet satışı 2018'in ilk çeyreğinde 6 bin 146'ya yükseldi." dedi.

Kılıçer, AA muhabirinin sektöre ilişkin sorularını cevapladı.

Kur artışı ve ek vergi nedeniyle motosiklet almayı düşünen vatandaşların 50cc'ye kadar olan motosikletlere yöneldiğini anlatan Kılıçer, "Fiyatlar artmadan elektrikli ve 50cc altında motosikletlere pek talep yoktu. Bu yıl 50cc'ye kadar olan motorların satışı hızlı gidiyor. 2017'nin ilk çeyreğinde 452 olan 0-50cc motosiklet satışı 2018'in ilk çeyreğinde 6 bin 146'ya yükseldi." bilgilerini verdi.

Türkiye'de geçen yıl 157 bin 779 motosiklet satıldığını hatırlatan Kılıçer, "Geçen yıl toplam satış rakamımız 157 binin üzerinde gerçekleşti. 2018 Ocak-Mart dönemine baktığımızda 2017'nin aynı dönemine göre pazar yüzde 25,8 büyüyerek 28 bin 765 motosiklet satışına ulaştı. Rakamlar toplam pazar büyüdü izlenimi verse de getirilen ek vergi ve kur farkı tüketicinin tercihini 0-50cc aralığındaki araçlara çevirdi. Konvansiyonel motosiklet satışlarında bu yıl 100 bin ilave satış bekliyorduk önceki yıla göre. Ancak anlaşılıyor ki arzu edilen artış bu yıl da gelmeyecek." değerlendirmesini yaptı.

Dünyada motosiklet kullanımının en yaygın olduğu Avrupa ülkeleri listesinin ilk sırasında Yunanistan'ın bulunduğunu aktaran Kılıçer, "Yunanistan'da her 4 kişiden biri motosiklet kullanıyor, İtalya'da her 7 kişiden biri... Türkiye ise motosiklet yaygınlığı listesinde 12. sırada. İstatistiklere göre ülkemizde maalesef her 26 kişiden biri motosiklet kullanıyor. Türkiye'de bulunan motosiklet sayısı 3 milyon 105 bin 283'tür." diye konuştu.

"Raporu kısa sürede hazırlayıp Bakanlar Kurulu'na sunacağız"

Ticari ikinci el motosiklet satışlarında ödenen yüzde 18 KDV'nin Nisan 2018'deki düzenleme ile düşürülmesi ile küçülen pazar için yeni bir alan oluşturulduğunu anlatan Kılıçer, "Devir sayılarına bakıldığında pazarda yeni bir iş kolu oluşacağı beklentisi artıyor." dedi.

Kılıçer, Türkiye pazarında sabit ve sürdürebilir bir trend yakalanmadan yerli üretim odaklı bir yapılanmanın mümkün olmadığını belirterek, "MOTED olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 'Türkiye'de motosiklet üretiminin gelişmesi için neler yapılmalı' konulu bir rapor hazırlamamız istendi. Bu raporu kısa sürede hazırlayıp Bakanlar Kurulu'na sunacağız." bilgisini verdi.

"Trafikte kaybedilen zaman arttıkça da araç sürmenin maliyeti giderek yükseliyor"

Türkiye'de motosiklet kullanımının Asya ülkelerinin de gerisinde kaldığını hatırlatan Kılıçer, şöyle konuştu:

"2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 66'sının kentlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. 2015 yılında dünya genelinde şehirlerde her gün yaklaşık 7,5 milyar yolculuk yapılıyorken, 2050 yılında bunun muhtemelen 3 ya da 4 katı kadar kilometre yolculuk yapılması bekleniyor. Ancak dünya genelinde şehirlerdeki hareketlilik seviyesi artsa da mekanlara ve hizmetlere erişim giderek zorlaşmaya başladı.

Çarpık kentleşme nedeniyle okul, hastane, kamu kurumları ya da alışveriş noktaları arasındaki mesafeler uzarken motorize taşımacılığa ve diğer otomobil odaklı seçeneklerine bağımlılık arttı. Bunun sonucunda birçok şehirde norm haline gelen trafik sıkışıklığı ve kavşaklarda tıkanmalar, hava kirliliği, gürültü, stres gibi sorunlarla şehir hayatını olumsuz etkiliyor. Trafikte kaybedilen zaman arttıkça da araç sürmenin maliyeti giderek yükseliyor. Bu sorunlarla başa çıkmada kullanılan yeni yollar, otobanlar ve tüneller yapmak gibi geleneksel çözümler de işe yaramaktadır.

Toplu taşıma, araç paylaşımı ve bisiklet gibi seçeneklerin yanında motosiklet kullanımı da yaygınlaşması ile yaşanılan trafik yoğunluğunun azaltılmasına önemli katkılar sağlayacaktır."

MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk ise motosiklet sektörünün üretim ve satış kanallarıyla yaklaşık 100 bin kişiyi istihdam ettiğini belirterek, sektörün geçen yıl sonu itibarıyla 1,6 milyar lira ciroya ulaştığını anlattı.

Elektrikli motosiklet satışının 2017'nin ilk çeyreğinde bin 66 seviyesinde olduğunu hatırlatan Öztürk, bu verinin 2018'in ilk çeyreğinde bin 252'ye çıktığını söyledi.